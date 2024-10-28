Bozkurt'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Politika

Bozkurt'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Bozkurt\'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı için tüm halkı etkinliklere davet etti. 29 Ekim'de fener alayı ve konser ile kutlamalar yapılacak.

28.10.2024 12:11  Güncelleme: 12:13
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Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılını coşkulu bir etkinlikle kutlamak için tüm Bozkurt halkını davet etti. Başkan Çelik, bu anlamlı günü birlik ve beraberlik içinde kutlamanın önemine değinerek, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu hep birlikte yaşamaya çağrıda bulundu.

Kutlamalar 29 Ekim Salı günü akşam saatlerinde düzenlenecek etkinliklerle başlayacak. İlk olarak, saat 19: 23'te İstasyon Kafe'den başlayacak olan geleneksel fener alayı, Bozkurt'un cadde ve sokaklarını aydınlatacak. Tüm katılımcıların Cumhuriyet'in ışığını taşıdığı bu yürüyüşle, ilçe bayram havasına bürünecek. Fener alayının ardından, saat 20: 00'de Sebze Pazarı'nda Ayşe Dinçer'in vereceği konser, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına renk katacak. Dinçer, birbirinden güzel şarkılarıyla Bozkurt halkına keyifli bir akşam sunarken, bayram coşkusunu müziğin gücüyle taçlandıracak.

Bozkurt Belediyesi, bu özel etkinliklerle Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yapmayı amaçlıyor. Belediye Başkanı Çelik, "Bu güzel bayramı hep birlikte kutlamak, Cumhuriyetimizin geleceğine olan inancımızı pekiştiriyor. Cumhuriyet'in 101. yılını onurlandırmak isteyen tüm Bozkurt halkı, İstasyon Kafe'deki fener alayına ve Sebze Pazarı'ndaki konsere davetlidir. Bu anlamlı gece, Bozkurt'ta Cumhuriyet coşkusunun en güzel şekilde yaşanmasına vesile olacak" diyerek etkinliğe tüm vatandaşları davet etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bozkurt'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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