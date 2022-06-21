Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika
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Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

21.06.2022 15:01

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Parlamentodaki bizim dışımızdaki muhalefete bakıyoruz, kriz ve çatışma üreten mevcut sistemi, biraz restore edelim derdindeler.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Parlamentodaki bizim dışımızdaki muhalefete bakıyoruz, kriz ve çatışma üreten mevcut sistemi, biraz restore edelim derdindeler." dedi.

Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, adalet ve barış mücadelesi veren HDP'nin bu mücadelede siyaseten denklem dışında tutulmak istendiğini savundu.

HDP'ye karşı yıldırma politikasının olduğunu ileri süren Buldan, İstanbul'da polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeye değindi. Fezlekenin Meclis Başkanlığına gönderildiğini anımsatan Buldan, "Salihe Aydeniz milletvekilimiz başta olmak üzere, dokunulmazlığının kaldırılması için jet hızıyla harekete geçtiler ve fezlekesini Meclis'e gönderdiler. Bu da bir kumpas davası olarak önümüzde durmaya devam ediyor." diye konuştu.

Buldan, AK Parti ve MHP blokunun, Türkiye'nin güçlü demokrasiyle ve gerçek adaletle buluşmasını engellemek için çalıştığını iddia ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parlamentodaki bizim dışımızdaki muhalefete bakıyoruz, kriz ve çatışma üreten mevcut sistemi, biraz restore edelim derdindeler. Dökülen yerlere sıva yapalım diyerek durumu kurtaralım diyorlar. Biz 'bu bina çürük' diyoruz. Bu binanın kolonları çöküyor. Bu bina yapılırken malzemeden çalındığını herkes farkında. Sizin ne ile bu işi restore edeceğinizi anlamakta zorluk yaşıyoruz. Bu inkar ve restore siyasetleri topluma bir umut, bir gelecek sunabilir mi? Asla yapamaz. Binayı sağlam temeller üzerinden yeniden yapmadan, eşit hak temelli yeni bir toplumsal sözleşmeyi yapmadan, yeni bir geleceğin olamayacağını herkes biliyor. Barış olmadan ortak geleceği nasıl kuracağız? Bunu muhalefete sormak isterim. Bu ülkenin en temel sorunlarından birisi barışın olmamasıdır. Uzun bir süredir iktidarından muhalefetine herkes bir Kürt meselesi yokmuş gibi davranmaya devam etmektedir."

"Tam da seçimlere yakın dönemde atılan bu lafların içi boş"

Van'ın Başkale ilçesinde 5 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan terör şüphelisinin gözaltına alınması sırasında ortaya çıkan görüntüleri hatırlatan Buldan, "Bu görüntüleri tüm dünya ibretle izledi. Biz bu görüntülere elbette şaşırmadık. Çünkü iktidar son zamanlarda seçim kampanyalarını bu yöntemle yapacağının sinyalini zaten bizlere verdi. Halka direkt silah doğrultan, kadınları darbeden ve sadece bir kişiyi gözaltına almak için yapılan bu vahşeti, şiddetle ve nefretle kınıyorum. Asıl bildiğimiz bu iktidarın tir tir titrediğidir." diye konuştu.

Buldan, bugünlerde yeni bir şey konuşulduğunu dile getirerek "Yeni bir çözüm süreci var mı yok mu, diye herkes kulislerde bir laf attı ortaya. Bu lafı ortaya atanların dahi ortada ne çözüm sürecinin olduğuna dair ellerinde bir belge var ne de böyle bir izlenim var. Sadece laf olsun diye 'Çözüm süreci olacak mı, olmayacak mı?' diye tam da seçimlere yakın bir dönemde atılan bu lafların içinin boş olduğunu hepimiz biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu kadın düşmanı kararı, tüm kadınlar adına lanetliyorum"

Meclis'e dün ek bütçe gönderildiğini anımsatan Buldan, "Bu bütçe iflas bütçesidir. Bu bütçe, ülkenin iflas ettiğinin açık bir kanıtıdır. Bütçeleri 6 ayda çöktü ve 6 ayda çöken bir bütçeyi ek bir bütçeyle gündeme getirdiler." görüşünü savundu.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili verilen kararı da eleştiren Buldan, "Kadını katledenler ile hukuku katledenlerin işbirliği yaptığı bir ülkede yaşadığımızı zaten biliyoruz. Bu kadın düşmanı kararı, tüm kadınlar adına lanetliyor ve kınıyorum. Pınar Gültekin'in katiline böyle bir indirimin yapılmasını asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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