DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol'un, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere bugün İmralı Adasına doğru yola çıktığı açıklandı.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol'un Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere bugün İmralı Adasına doğru yola çıktığı belirtildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Buldan ve Erol İmralı'ya Gitti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?