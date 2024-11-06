Bülent Kaya\'dan Gençlere Destek

Politika

SAADET Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Savaş suçlusu bir gemiyi ifşa eden 16 genci gece yarıları karakolda sabahlatıyorsunuz, sonra da yurt dışı yasağıyla, soruşturma devam ederek onları serbest bırakıyorsunuz. Bu gençlerin yurt dışına çıkma niyeti yok. Gençler, bu topraklara ait" dedi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada, "Yetkililer bu geminin limanımıza demirlemesine nasıl müsaade ediyor? Üstelik bu izin, Vicdan Gemisi'nin yanına demirlemesine olanak sağlayacak şekilde veriliyor. Savaş suçlusu bir gemiyi ifşa eden 16 genci gece yarıları karakolda sabahlatıyorsunuz, sonra da yurt dışı yasağıyla, soruşturma devam ederek onları serbest bırakıyorsunuz. Bu gençlerin yurt dışına çıkma niyeti yok, bu topraklara ait bu gençler. Bu gençlerin, yurt dışından gelen Siyonist gemilerin bu toprakları kirletmemesi talebi var. Siz ise talebi yanlış anlıyorsunuz, bunların yurt dışına çıkışını yasaklıyorsunuz, gemilerin ise yurt dışından Türkiye'ye gelmesine imkan ve olanak sağlıyorsunuz" diye konuştu.