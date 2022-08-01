Bulgaristan 2 Ekim'de erken genel seçimlere gidiyor - Son Dakika
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Bulgaristan 2 Ekim'de erken genel seçimlere gidiyor

01.08.2022 16:50
Bulgaristan 2 Ekim'de erken genel seçimlere gidiyor

Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev erken genel seçimlerin 2 Ekim'de yapılmasına karar verdi.

Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev erken genel seçimlerin 2 Ekim'de yapılmasına karar verdi.

Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, erken genel seçimlerin 2 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. Radev, parlamentoyu feshederek geçici başbakanın ve bakanların isimlerini açıkladı. Gılıb Donev, yarın göreve başlayacak hükümet için başbakanlık koltuğuna atandı.

Sadece 6 ay iktidarda kalabilen Değişime Devam (PP) partisinin eş başkanı Kiril Petkov'un liderliğindeki dörtlü koalisyonda yer alan Böyle Bir Halk Var (İTN) partisinin koalisyondan çekilmesi üzerine mecliste güvenoyu alamayan hükümet geçtiğimiz Haziran ayında istifa etmişti.

Geçici Başbakan olarak atanan 55 yaşındaki Donev, önceki hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Ekim 2022'de yapılacak seçimlerle birlikte Bulgaristan'da halk, 2 yıl içinde 4. kez sandığa gitmiş olacak. - SOFYA

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Kaynak: İHA

Bulgaristan, Hükümet, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bulgaristan 2 Ekim'de erken genel seçimlere gidiyor - Son Dakika

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