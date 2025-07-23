Bulut\'tan Böcek\'e Cezaevi Ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti.

Kente gelen Bulut ilk olarak Böcek'in tutuklu bulunduğu Döşemealtı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna gitti.

Beraberindekilerle Böcek'i ziyaret eden Bulut, cezaevi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Silivri'de bugün de Antalya'da belediye başkanlarını ziyaret ettiğini söyledi.

Bulut, soruşturmalara açık olduklarını ancak süreçlerin adil yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Böcek'in deneyimli bir belediye başkanı olduğunu ve Antalya halkının kendisi ve ailesini de çok iyi tanıdığını belirten Bulut, Böcek ailesinin ekonomik olarak herhangi bir ihtiyacı bulunmadığını öne sürdü.

Ziyarette dosyayla ilgili görüştüklerini aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Dosyasında Muhittin Böcek'le ilgili tek bir satır bile yok. Oradaki konular elbette soruşturmaya tabi tutulabilir, bunda bir sakınca yok. Ama bu bir tutuklama gerekçesi değil. Talebimiz, pandemi döneminde ağır hastalık geçirmiş, bugün 11 ilaç kullanan Muhittin Böcek'in tutuksuz yargılanması. Bu da en insani taleptir."

Bulut, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi ile CHP Antalya İl Başkanlığına da ziyarette bulundu.