Burhaniye\'de Yeni Parti İlçe Kongresi\'nde Çiğdem Avcu 728 oyla başkan seçildi

Burhaniye'de Yeni Parti İlçe Kongresi'nde Çiğdem Avcu 728 oyla başkan seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Burhaniye'de Yeni Parti İlçe Kongresi'nde yapılan oylamada meclis üyesi Çiğdem Avcu başkan seçildi. Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde 1073 üyenin oy kullandığı seçimde 3 oy geçersiz sayılırken Avcu 728, Selma Öztürk 329, Şerif Bakır 13 oy aldı.
Burhaniye ilçesinde, Yeni Parti İlçe kongresinde meclis üyesi Çiğdem Avcu başkan oldu. Reha Yurdakul Kültür Merkezinde düzenlenen Yeni Parti İlçe kongresinde Çiğdem Avcu, Şerif Bakır ve Selma Öztürk yarıştı.
Reha Yurdakul Kültür Merkezinde düzenlenen Yeni Parti İlçe kongresinde bin 73 üye oy kullandı. Oylama sonucunda 3 oy geçersiz sayılırken, Çiğdem Avcu 728, Selma Öztürk 329, Şerif Bakır ise 13 oy aldı. Kongreye, Yeni Parti İl başkanı Erden Köybaşı ile Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Başkan Yardımcısı Tarık Erdil de katıldı. Seçimi kazanan Çiğdem Avcu. Partililere teşekkür ederken, çok sayıda partilide Avcu'yu kutladı.
Kaynak: İHA
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