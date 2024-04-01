Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geride tertemiz bir belediye bıraktığını belirtti.
Aktaş, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, seçimin bittiğini ve demokrasinin tecelli ettiğini, halkın tercihini yaptığını söyledi.
Birçok ilde yaşanan oy kaybından Bursa olarak üzerlerine düşen mesajı aldıklarını anlatan Aktaş, "Geride tertemiz bir belediye bırakıyorum, 8 iştirakiyle beraber. Çok zor bir 5 sene geçirdim, 2 yıl pandemiyle zor zamanlar geçirdik. Sellerle, yangınlarla 2022 senesi maalesef sıkıntılıydı ve 2023'te 6 Şubat'taki depremle bu sıkıntı, ekonomik anlamda da daha hat safhaya çıktı ama hiçbir mazeret üretmedik." diye konuştu.
Bursa'ya en güzel katkıları yaptıklarına işaret eden Aktaş, şöyle konuştu:
"Çok rahat uyuyacağım. Eksiklerimiz muhakkak surette vardır ama bilerek ve isteyerek yanlış yaptığımız herhangi bir konu asla olmadı. Seçilen tüm belediye başkanı arkadaşlara, henüz sonuçlar netleşmedi, hepsine başarılar diliyorum. İnanın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Bozbey'i de aramayı isterdim ama daha sonuçla alakalı bir ilerleme olmadan 'belediyeye tırlar yanaştırılıp evraklar kaçırılıyor' gibi bir yalanı kabul etmem mümkün değil. Bırakın bir tırı, bir taksi bile yanaşmadı. Biz buradayız. Bütün ekip arkadaşlarım burada. Nihayetinde 16.30'dan beri biz burada bekliyoruz. Bunlar, hiç hoş olmayan şeyler. Daha ilk dakikadan bunları yapmak ahlaki değil. Bunu tüm şehir insanımızın vicdanına bırakıyorum. Bu, gerçekten büyük bir iftira ve yalandır."
AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da AK Parti'nin demokrasiyi kurumsallaştıran bir siyasi parti olduğunu, bu sayede seçimlerin bir demokrasi şöleni şeklinde yapıldığını ifade etti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin verdiği mesajı aldıklarını vurgulayan Gürkan, seçimin sonuçları açıklanmadan yalan ve iftira siyasetiyle sahada söylemler geliştirilmesinin kimseye yakışmadığını dile getirdi.
Gürkan, bazı sandıklarda tespit ettikleri sıkıntılarla ilgili itirazlarda bulunacaklarını sözlerine ekledi.
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Kesin olmayan sonuçlara göre, Sırrı Söylemez 17 bin 685, AK Parti adayı Feyat Asya 10 bin 616 oy aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 02.04 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 49.24, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.17 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 96,56'sı açıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 02.02 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 49.83, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. İzmir'de sandıkların yüzde 99.16'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 49.83'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 02.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 61.11, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 47.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 98,66'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 47.65'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ise yüzde 38.09'unu aldı.
CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çerçioğlu 309 bin 942, AK Parti adayı Mustafa Savaş 221 bin 618 oy aldı. Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu ve eğitimini tamamladı. Çeşitli toplumsal projelerde görev alan Çerçioğlu, 22. ve 23. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak da görev yaptı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ahmet Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 305 bin 151 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Aydın Ağan Ayaydın ise 182 bin 652 oy aldı. Ahmet Aras, 1970 doğumlu olup, askeri kariyerinin ardından turizm sektörüne girmiş ve 2019'da CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçilmiştir.
Erzincan Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Bekir Aksun, kesin olmayan sonuçlara göre 30 bin 33 oy alarak birinci oldu. Bağımsız aday Yüksel Çakır ise 21 bin 605 oy aldı. Bekir Aksun, Erzincan doğumlu olup eğitimini tamamladıktan sonra öğretmenlik ve ticaret alanlarında faaliyet göstermiştir. MHP İl Başkanlığı ve çeşitli görevlerde bulunan Aksun, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kırklareli Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Derya Bulut, kesin olmayan sonuçlara göre 21 bin 270 oy alarak seçimi kazandı. CHP adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise 20 bin 785 oyda kaldı. Derya Bulut, Kırklareli doğumlu olup, eğitimini Kırklareli ve Afyonkarahisar'da tamamlamıştır. Daha önce MHP milletvekili adayı olan Bulut, evli ve iki çocuk babasıdır.
Sivas Belediye Başkanlığı seçimlerinde Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, kesin olmayan sonuçlara göre 72 bin 281 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Hilmi Bilgin ise 49 bin 203 oyda kaldı. Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi mezunu olan ve öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversiteden belediye başkan adaylığı nedeniyle ayrılan bir isimdir. Uzun, iyi derecede İngilizce bilen ve evli olan 2 çocuk babasıdır.
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