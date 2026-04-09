Bursa'da Başkan Vekili Seçimi Tartışmalı

ŞAHİN BİBA, BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde AK Parti'nin aday gösterdiği Şahin Biba, başkan vekili oldu. CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin katılmadığı seçimlerde Biba, 3'üncü tur oylamada 61 oyun tamamını aldı.

CHP'LİLER OTURMA EYLEMİ YAPTI

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, seçim yapılırken CHP'liler ise belediye binasının önünden Kent Meydanı'na yürüdü. Ankara Yolu Caddesi'ni trafiğe kapatan partililer, Kent Meydanı'na gelerek burada oturma eylemi yaptı.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Getirin Bursa halkının önüne sandığı Bursa halkı karar versin. Tekrar seçim yapalım. Bakın görün Bursa halkı ne diyor? Bursa halkının iradesi o sandığa nasıl yansıyacak görün. Bugün seçim olsa yüzde 62 oyla kazanacak olan Mustafa Bozbey'in, haksız bir şekilde belediye başkanlığı elinden alınmıştır. Bursa halkının iradesi çalınmıştır. Bizler bundan sonraki süreçte Mustafa Bozbey başkanımızı içeriden alana kadar yapılan bu haksız uygulamalar bitene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'li Belediye Meclis üyelerinin salona alınmadığını iddia eden Yeşiltaş, uygulamayı kınadıklarını belirterek bunun hukuk devletine ve Anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Açıklamanın ardından partililer il binasına geçti.