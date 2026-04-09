Bursa'da Başkan Vekili Seçimi Tartışmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Başkan Vekili Seçimi Tartışmalı

09.04.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Bozbey'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Şahin Biba başkan vekili seçildi, CHP oturma eylemi yaptı.

ŞAHİN BİBA, BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde AK Parti'nin aday gösterdiği Şahin Biba, başkan vekili oldu. CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin katılmadığı seçimlerde Biba, 3'üncü tur oylamada 61 oyun tamamını aldı.

CHP'LİLER OTURMA EYLEMİ YAPTI

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, seçim yapılırken CHP'liler ise belediye binasının önünden Kent Meydanı'na yürüdü. Ankara Yolu Caddesi'ni trafiğe kapatan partililer, Kent Meydanı'na gelerek burada oturma eylemi yaptı.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Getirin Bursa halkının önüne sandığı Bursa halkı karar versin. Tekrar seçim yapalım. Bakın görün Bursa halkı ne diyor? Bursa halkının iradesi o sandığa nasıl yansıyacak görün. Bugün seçim olsa yüzde 62 oyla kazanacak olan Mustafa Bozbey'in, haksız bir şekilde belediye başkanlığı elinden alınmıştır. Bursa halkının iradesi çalınmıştır. Bizler bundan sonraki süreçte Mustafa Bozbey başkanımızı içeriden alana kadar yapılan bu haksız uygulamalar bitene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'li Belediye Meclis üyelerinin salona alınmadığını iddia eden Yeşiltaş, uygulamayı kınadıklarını belirterek bunun hukuk devletine ve Anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Açıklamanın ardından partililer il binasına geçti.

Kaynak: DHA

Mustafa Bozbey, Politika, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika Bursa'da Başkan Vekili Seçimi Tartışmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 17:42:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Bursa'da Başkan Vekili Seçimi Tartışmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.