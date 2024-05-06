Çad'da halk askeri yönetimi sonlandırmak için sandık başına gitti - Son Dakika
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Politika

Çad'da halk askeri yönetimi sonlandırmak için sandık başına gitti

Çad'da halk, üç yıl süren askeri yönetimi sona erdirmek ve devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti. Ülkede 8.5 milyon kayıtlı seçmen oy kullanacak. Geçici Devlet Başkanı Mahamat Idriss Deby, öne çıkan adaylar arasında yer alıyor. Seçimin ikinci turu 22 Haziran'da yapılacak.

06.05.2024 13:41
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Çad'da halk 3 yıl süren askeri yönetime son vermek üzere devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti.

Orta Afrika ülkesi Çad'da cunta yönetimi sonrası halk demokratik yollarla devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemlerinin yerel saatle 07.00'de başladığı ülkede, 8.5 milyon kayıtlı seçmen 17.00'ye kadar oy kullanacak. Üç yıldır askeri geçiş hükümeti tarafından yönetilen Çad, Afrika'da 2020'den bu yana yaşanan askeri darbe sürecinin ardından seçime giden ilk ülke oldu. Ülkede güvenliği artırma, hukukun üstünlüğünü ve elektrik üretimini artırma sözü veren geçici Devlet Başkanı Mahamat Idriss Deby, öne çıkan adaylar arasında yer alıyor. Geçici Başbakan Succes Masra ise Deby'nin 9 aday arasındaki en güçlü rakibi olarak görülüyor.

Adaylardan herhangi birinin yüzde 50 barajını geçememesi durumunda seçimin 2'inci turu 22 Haziran'da yapılacak. Seçimin ilk turda tamamlanması halinde ise resmi olmayan sonuçların 21 Mayıs'a, resmi sonuçların ise 5 Haziran'a kadar açıklanması planlanıyor.

General Mahamat Idriss Deby liderliğindeki askeri geçiş konseyi, Deby'nin 30 yıl boyunca ülkeyi yöneten babası Idriss Deby'nin Nisan 2021'de çatışmada öldürülmesinin ardından yönetime el koymuştu. Ülkenin geçici devlet başkanı olan Deby, Ekim 2024'e ertelenen seçime kadar iktidarda kalacağını belirtmişti.

Çad, diğer bölge ülkelerine kıyasla Fransa ile yakınlığını sürdürüyor. Mali, Burkina Faso ve Nijer gibi cunta yönetimi altındaki diğer Sahel ülkeleri ise Fransa'ya ve diğer Batılı güçlere geri çekilmelerini istemişti. - NCAMENA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çad'da halk askeri yönetimi sonlandırmak için sandık başına gitti - Son Dakika

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