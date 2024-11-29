Çad, Fransa ile Savunma Anlaşmasını Sonlandırdı

Politika

Orta Afrika ülkesi Çad, Fransa ile savunma iş birliği anlaşmasını sonlandırdı.

Çad Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa ile güvenlik ve savunma iş birliğinin güçlendirilmesini içeren Savunma İşbirliği Anlaşması'nın sonlandırıldığı duyuruldu. Çad Dışişleri Bakanı Abderaman Koulamallah, kararın Nijer veya diğer ülkelerde olduğu gibi Fransa ile bir kopuş anlamına gelmediğini, Fransa ile diğer alanlardaki ilişkilerin etkilenmeyeceğini vurguladı. Fransa'yı "önemli bir ortak" olarak nitelendiren Koulamallah, Çad'ın büyüdüğünü, olgunlaştığını ve egemenliğine özen gösteren bir ülke olduğunu ifade etti. Koulamallah, askeri iş birliğinin sonlandırılması kararının tarihi bir dönüm noktası olduğunu, derinlemesine bir analiz sonucunda alındığını söyledi.

Fransa'nın şu anda Çad'da yaklaşık bin askeri bulunuyor ve Çad ordusuna istihbarat ve lojistik destek sağlıyor.

Çad'ın eski sömürgecisi Fransa ile 2019 yılında askeri ve güvenlik anlaşmasının revize edilmiş hali imzalanmıştı. Ayrıca Mayıs ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde Çad, ABD askerlerinin ülkeden çekilmesini emretmişti.

Afrika ülkeleri Rusya'ya yöneliyor

Çad, Fransız askerlerine ev sahipliği yapan son Sahel ülkesiydi. Mali, Nijer ve Burkina Faso, Fransa ve diğer Batılı ülkelerle yaptıkları anlaşmaları sonlandırarak destek için Rusya'ya yönelmişti. - NCAMENA