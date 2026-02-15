Çağrı Bey Gemisi Somali'ye Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Çağrı Bey Gemisi Somali'ye Uğurlandı

15.02.2026 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali'ye uğurlandığı tören öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile yaptığı telefon görüşmesinde gemi personeline yolculuklarının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, müjdeli haberler beklediğini...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali'ye uğurlandığı tören öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile yaptığı telefon görüşmesinde gemi personeline yolculuklarının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, müjdeli haberler beklediğini dile getirdi.

Türkiye'nin enerji filosunun yeni gemilerinden Çağrı Bey derin deniz sondaj gemisi, bugün Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'ndan törenle Somali'ye uğurlandı. Uğurlama töreni öncesi Taşucu Limanı'ndaki gemiye çıkarak incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Bayraktar, brifingin ardından Mersin Valisi Atilla Toros, milletvekilleri, Somalili heyet ve gemi personelinin de bulunduğu Çağrı Bey gemisinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı. Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda yaptığı konuşmada, "Efendim, Çağrı Bey, malumunuz bizim en yeni sondaj gemilerimizden bir tanesi. 7. nesil ve kulesi 114 metre olduğu için Süveyş Kanalı'ndan geçemiyor. Yani oradaki köprüyü geçemiyor. Malum bizim boğazlardan da geçemiyor. Dolayısıyla mecburen Cebelitarık, Güney Afrika Ümit Burnu, orayı seyretmek suretiyle yaklaşık 45-50 gün içerisinde inşallah Mogadişu'ya varacak. Yani nisan ayının ilk haftasında biz inşallah oraya varmasını hedefliyoruz. Bu gemide 180 mürettebat var. Şimdi kaptanımız burada, bütün Mersin milletvekillerimiz, valimiz hep beraber burada gemiyi göndermek için son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir de sizlerin hayır duasını alalım dedik. İnşallah bu Ramazan öncesi, Ramazan bereketiyle de gelir, inşallah Somali'den hayırlı haberleri size, milletimize ve Somali halkına vermiş oluruz" dedi.

Bakan Bayraktar, telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünyanın en derin ikinci kuyusunun kazılacağı bilgisini de aktardı.

"İnşallah bu sondajlarla sadece ülkemizde değil, tüm dünyada artık Türkiye'nin bütün bu gemilerinin sesini duyacağız, duyuracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede gemide bulunanlara hitap etti. Erdoğan, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın değerli mensupları ve Çağrı Bey sondaj gemimizin değerli mensupları, öncelikle bu yolculuğunuzun hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Nisan ayına kadar sürecek olan uzun bir yolculuğunuz var ama bu yolculuk gerçekten kutlu bir yolculuk olacak ve biz sizden, Somali'den inşallah güzel müjdeler bekliyoruz, güzel haberler bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İnşallah bu sondajlarla sadece ülkemizde değil, tüm dünyada artık Türkiye'nin bütün bu gemilerinin sesini duyacağız, duyuracağız. Onun için ben bu kutlu yolculuğun hayırla vesile olmasını diliyorum ve sizlere tekrar Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Bayraktar, Denizcilik, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Enerji, Somali, Tören, Son Dakika

Son Dakika Politika Çağrı Bey Gemisi Somali'ye Uğurlandı - Son Dakika

Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Özel hastanede vantilatör skandalı Hastaya tazminat ödenecek Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze’nin dünyası başına yıkıldı Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu... Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu...

19:05
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
19:00
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:32
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
18:12
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 19:49:00. #7.11#
SON DAKİKA: Çağrı Bey Gemisi Somali'ye Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.