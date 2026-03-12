Çalışma Hayatında Sessiz Devrim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bizler çalışma hayatında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Hak, hukuk ve adalet kavramlarının sokaklarda kaosla değil icraatla, sosyal diyalogla ve istişare ile tesis edilebileceğini gösterdik." dedi.

Işıkhan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde, Tören Salonu'nda düzenlenen "Emekçilerle İftar Programı"nda yaptığı konuşmada, alın teri döken herkesin hakkını koruma ve çalışma hayatını geliştirmenin her zaman en öncelikli meselesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son 23 yılda sosyal güvenlikten sendikal örgütlenmeye kadar, çalışma hayatını ilgilendiren her alanda büyük mesafeler kat ettiğine işaret eden Işıkhan, her koşulda tüm imkanları işçi ve emekçiler için seferber ettiklerini dile getirdi.

Oluşturulmak istenen yanlış algıların aksine asgari ücrette nominal ve reel olarak, tarihi artışlar sağladıklarını ve çalışanları enflasyona ezdirmediklerini ifade eden Işıkhan, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, işgücü piyasasını geleceğe hazırlamak ve milletin her bir ferdine daha fazla istihdam imkanı sunmak için attıkları yeni adımları anlattı.

Atılan kararlı adımların neticesinde, bugün istihdamda ve işgücüne katılımda son dönemdeki en iyi verilere ulaştıklarını aktaran Işıkhan, "Bizler çalışma hayatında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Hak, hukuk ve adalet kavramlarının sokaklarda kaosla değil icraatla, sosyal diyalogla ve istişare ile tesis edilebileceğini gösterdik." ifadelerini kullandı.

Eskiden "gerilimle anılan" 1 Mayıs'ın resmi tatil ilan edilerek, gerçek manasıyla bir "Emek ve Dayanışma Günü" şeklinde huzur içinde kutlanmasını sağladıklarını anlatan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun kapsayıcılığını artırarak, çalışanların refahını en üst seviyeye çıkarmak için çalışacaklarını bildirdi.

Işıkhan, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy'u ve vatan için canlarını feda eden şehitleri rahmetle andı.