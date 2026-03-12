Çalışma Hayatında Sessiz Devrim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çalışma Hayatında Sessiz Devrim

12.03.2026 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bizler çalışma hayatında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bizler çalışma hayatında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Hak, hukuk ve adalet kavramlarının sokaklarda kaosla değil icraatla, sosyal diyalogla ve istişare ile tesis edilebileceğini gösterdik." dedi.

Işıkhan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde, Tören Salonu'nda düzenlenen "Emekçilerle İftar Programı"nda yaptığı konuşmada, alın teri döken herkesin hakkını koruma ve çalışma hayatını geliştirmenin her zaman en öncelikli meselesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son 23 yılda sosyal güvenlikten sendikal örgütlenmeye kadar, çalışma hayatını ilgilendiren her alanda büyük mesafeler kat ettiğine işaret eden Işıkhan, her koşulda tüm imkanları işçi ve emekçiler için seferber ettiklerini dile getirdi.

Oluşturulmak istenen yanlış algıların aksine asgari ücrette nominal ve reel olarak, tarihi artışlar sağladıklarını ve çalışanları enflasyona ezdirmediklerini ifade eden Işıkhan, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, işgücü piyasasını geleceğe hazırlamak ve milletin her bir ferdine daha fazla istihdam imkanı sunmak için attıkları yeni adımları anlattı.

Atılan kararlı adımların neticesinde, bugün istihdamda ve işgücüne katılımda son dönemdeki en iyi verilere ulaştıklarını aktaran Işıkhan, "Bizler çalışma hayatında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Hak, hukuk ve adalet kavramlarının sokaklarda kaosla değil icraatla, sosyal diyalogla ve istişare ile tesis edilebileceğini gösterdik." ifadelerini kullandı.

Eskiden "gerilimle anılan" 1 Mayıs'ın resmi tatil ilan edilerek, gerçek manasıyla bir "Emek ve Dayanışma Günü" şeklinde huzur içinde kutlanmasını sağladıklarını anlatan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun kapsayıcılığını artırarak, çalışanların refahını en üst seviyeye çıkarmak için çalışacaklarını bildirdi.

Işıkhan, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy'u ve vatan için canlarını feda eden şehitleri rahmetle andı.

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Sivil Toplum, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Çalışma Hayatında Sessiz Devrim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı
İzmir’de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
Disiplin kuruluna sevk edilen Ramazan Kaşlı MHP’den istifa etti Disiplin kuruluna sevk edilen Ramazan Kaşlı MHP'den istifa etti
BM Güvenlik Konseyi’nden İran kararı BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
Maçtan önce ’’Hoş geldin’’ diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü

20:35
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
20:34
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
20:20
İsrail’den Lübnan’da yeni katliam Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
19:12
Şanlıurfa’da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
19:12
Donald Trump’tan İran’a Dünya Kupası uyarısı
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı
18:54
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 20:50:12. #7.12#
SON DAKİKA: Çalışma Hayatında Sessiz Devrim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.