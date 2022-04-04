Bakan Bilgin: "3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek" - Son Dakika

Çocukluğundan beri bu işi yapıyor! Günlük 2 bin, aylık 60 bin TL kazanıyor

Bakan Bilgin: "3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek"

- "Türkiye pandemiden sonra dünyada en hızlı büyüyen iki ülkeden birisi oldu. Büyüme topluma yansımıyor diyenler var. Bu cehaletle ilgili tarafı. Büyüme bir önceki yıla göre toplam mal ve hizmetteki artışı gösterir"

-"Ekonomik kalkınma büyüme tek başına yeterli olan şeyler değildir. Sosyal politikalarla zenginleştirmeliyiz. Sendikal mücadele demokratikleşme ve sosyal dengelerin inşa edilmesine katkı yapan kurumlardır"

-"Türkiye'nin bütün zorluklarına rağmen önemli adımlar attık. Enflasyona karşı işçi ve emekçileri korumak bizim görevimizdir. Kısa sürede tarihsel adımlar atıldı. Türkiye'de asgari ücrette yapılan düzenleme. Enflasyon yüzde 36'yken yüzde 50'lik pozitif bir reel ücret artışı gerçekleştirdik"

-"Bugünkü enflasyonist ortam dikkate alındığı zaman bunu muhtelif şekillerde yorumlamak mümkündür ama inkar edilemez. Bizim bu süre içerisinde yaptığımız şey Asgari Ücret vergi dışı bırakılsın. Türkiye'nin tarihinde bir ilk gerçekleşti ve bu gerçekleşti"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışında konuştu.