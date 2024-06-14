Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Politika

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'dan Kurban Bayramı Mesajı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Arslan, bayramın birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma duygularının yoğun yaşandığı özel günler olduğunu vurguladı.

14.06.2024 19:15
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Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Arslan, mesajında "Birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden biri olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularının en yoğun yaşandığı, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının pekiştiği özel günlerdir.

Kurban Bayramı, bizlere yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemini bir kez daha hatırlatırken, ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın, gönülleri birleştirmenin manevi hazzını yaşatır. Bu bayramda da birlik ve beraberlik içerisinde, komşularımızla, akrabalarımızla ve dostlarımızla bu manevi atmosferi en güzel şekilde paylaşacağımıza inancım tamdır. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Kurban Bayramının ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve refah getirmesini diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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