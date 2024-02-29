Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yeni dönem projelerini anlatıyor

Politika

DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Çameli Belediye Başkan Adayı Cengiz Arslan, ilçe merkezi ve mahalleleri karış karış gezerek yeni dönem projelerini anlatıyor.

Çameli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Cengiz Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Murat Genç, Belediye Meclisi Üyesi adayları ve Kalınkoz Mahallesi Muhtarı Zeynel Meray ile birlikte Kalınkoz Mahallesi Pazaryerini ziyaret ederek, vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geldi. Daha sonrasında mahalle kahvesinde vatandaşlarla buluşan Başkan Arslan, ilçe ve mahalleler hakkında istişarede bulundu.

Vatandaşların sorularını yanıtlayan Başkan Arslan, önümüzdeki dönemde ilçe merkezi ve mahallelerde hayata geçirmeyi planladıkları projelerini anlattı. Arslan, "Mahallelerimizde üst yapı ve alt yapı çalışmaları hız kesmeden devam edecek. Ayırmadan ayrışmadan birlik ve beraberliğimizi koruyarak yapacak çok projelerimiz var. İlçemizi ve mahallelerimizi daha nezih, daha refah bir hale getireceğiz. Kalınkoz Mahallesi Muhtarı Zeynel Meray ve Kalınkoz Mahallesi'nde bulunan vatandaşlarımıza misafirperverlikleri ve ilgileri için teşekkür ederiz. İlçemiz için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ