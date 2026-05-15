Çameli Belediyesi Yöresel Ekmek Fırınında ilk üretim gerçekleştirildi

Çameli Belediyesi tarafından vatandaşların daha kaliteli, sağlıklı ve ekonomik ekmek tüketebilmesi amacıyla hizmete sunulan Yöresel Ekmek Fırını'nda ilk üretim başarıyla gerçekleştirildi. İlk günden itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan fırında üretilen ekmekler, hem lezzeti hem de uygun fiyatıyla büyük beğeni topladı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan da ekmek satışına katılarak vatandaşlara kendi elleriyle ekmek dağıttı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Arslan, belediye olarak sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde halkın temel ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

İlk günden tam not alan ekmekler için memnuniyetlerini dile getiren Çamelili vatandaşlar, projeden duydukları mutluluğu paylaşarak belediyeye ve emeği geçenlere teşekkür etti. Yöresel Ekmek Fırınının ilçede önemli bir ihtiyacı karşılaması bekleniyor. - DENİZLİ