Çameli Belediyesi Yöresel Ekmek Fırınında ilk üretim gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çameli Belediyesi Yöresel Ekmek Fırınında ilk üretim gerçekleştirildi

Çameli Belediyesi Yöresel Ekmek Fırınında ilk üretim gerçekleştirildi
15.05.2026 15:45  Güncelleme: 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çameli Belediyesi'nin vatandaşlara kaliteli, sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmek sunmak için açtığı Yöresel Ekmek Fırını'nda ilk üretim yapıldı. Başkan Cengiz Arslan da satışa katılarak ekmek dağıttı, proje halktan yoğun ilgi gördü.

Çameli Belediyesi tarafından vatandaşların kaliteli, sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmeğe ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirilen Yöresel Ekmek Fırını'nda ilk üretim başarıyla tamamlandı. Proje, ilçe halkından yoğun ilgi ve takdir gördü.

Çameli Belediyesi tarafından vatandaşların daha kaliteli, sağlıklı ve ekonomik ekmek tüketebilmesi amacıyla hizmete sunulan Yöresel Ekmek Fırını'nda ilk üretim başarıyla gerçekleştirildi. İlk günden itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan fırında üretilen ekmekler, hem lezzeti hem de uygun fiyatıyla büyük beğeni topladı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan da ekmek satışına katılarak vatandaşlara kendi elleriyle ekmek dağıttı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Arslan, belediye olarak sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde halkın temel ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

İlk günden tam not alan ekmekler için memnuniyetlerini dile getiren Çamelili vatandaşlar, projeden duydukları mutluluğu paylaşarak belediyeye ve emeği geçenlere teşekkür etti. Yöresel Ekmek Fırınının ilçede önemli bir ihtiyacı karşılaması bekleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Çameli Belediyesi Yöresel Ekmek Fırınında ilk üretim gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:12:30. #7.13#
SON DAKİKA: Çameli Belediyesi Yöresel Ekmek Fırınında ilk üretim gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.