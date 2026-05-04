Çameli\'ne yöresel ekmek fırınının açılışı için geri sayım başladı

Çameli Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen yöresel ekmek fırınında çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Fırın kısa süre içinde hizmete açılacak.

Çameli Belediyesi'nin ilçede vatandaşlara kaliteli ve sağlıklı ekmek ulaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Yöresel Ekmek Fırını projesinde sona yaklaşıldı. Yapımı devam eden fırında çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, açılış için geri sayım başladı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, fırında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Arslan, fırının kısa süre içerisinde üretime başlayacağını belirterek, ilçede hem kaliteli hem de sağlıklı ekmek üretiminin yapılacağını ifade etti. - DENİZLİ