Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı: Çözüm Belediyeciliği ile Hizmetteyiz

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların taleplerini ve önerilerini yerinde dinlediklerini ve çözüm belediyeciliği anlayışıyla çalışmayı sürdürdüklerini vurguladı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ortak akıl ve istişare kültürünün merkezde olduğu yönetim anlayışıyla ilçede çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Vatandaşların taleplerini ve önerilerini yerinde dinlediklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşların taleplerini karşılayan eser ve hizmetleri ilçeye kazandırırken, çalışma aşamaları ile ilgili vatandaşlara bilgi verdiklerini söyleyerek, "Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Çözüm belediyeciliği anlayışıyla çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde hemşehrilerimizle bir araya geliyor, talep ve önerileri yerinde dinliyoruz. Çözüm belediyeciliği anlayışıyla hemşehrilerimizin taleplerini karşılayan, Canik'imize değer katan eser ve hizmetler kazandırıyoruz. Ayrıca mahalle buluşmalarımıza devam ediyoruz. Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyor, ortak akıl ve istişare kültürüyle ilçemizi geleceğe taşıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN