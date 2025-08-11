Canik Belediye Başkanı Sandıkçı: Yeni Projelerle İlçeye Değer Katıyoruz

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik'e değer katan, vatandaşların taleplerini karşılayan eser ve hizmetleri ilçeye kazandırmayı sürdürdüklerini söyledi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçeye projeler ve yatırımlarla değer katmaya devam ettiklerini belirtti. Ailelerin ve çocukların dilediği gibi vakit geçirebildiği yeni sosyal yaşam alanlarını ilçeye kazandırmayı sürdürdüklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, çevre ve peyzaj alanları düzenleneme çalışmalarıyla parkları ve sokakları daha estetik bir görünüme kavuşturduklarını ifade etti. Canik'te yeni eser ve hizmetleri hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imiz için üretiyor, yeni eserleri hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

Eserler Vatandaşlarla Buluşuyor

Canik'in çehresini değiştiren ve vatandaşların taleplerini karşılayan çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizin çehresine yeni projelerle değer katmaya devam ediyoruz. Sosyal yaşam alanlarından ulaşıma, aydınlatma çalışmalarından peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına kadar her projemizi büyük bir titizlikle tamamlıyor ve hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Projelerimizin planlama aşamalarını hemşehrilerimizle istişare halinde oluşturuyor, hemşehrilerimizin taleplerini karşılayan hizmetlere imza atıyoruz. Canik'te eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla çalışıyoruz. Projeler ve yatırımlarla ilçemize değer katmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN