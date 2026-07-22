BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Çankaya Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, 'Suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma' suçlarından 25 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Aynı soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da yer aldığı toplam 3 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.
Son Dakika › Politika › Çankaya Belediyesine Yolsuzluk Soruşturması - Son Dakika
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