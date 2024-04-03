Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi Mazbatasını Aldı

Politika

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 31 Mart seçimlerinin ardından bugün İlçe Seçim Kurulu'na (YSK) giderek mazbatasını aldı.

İkinci dönemine başlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün mazbatasını aldı. Çayırova Belediyesi tarihinde bir ilke imza atan ve ilçede iki dönem üst üste belediye başkanı seçilen ilk isim olan Bünyamin Çiftçi, bugün beraberindeki heyetle birlikte Gebze İlçe Seçim Kuruluna gitti. Mazbatasını alan Bünyamin Çiftçi'nin ikinci dönemi böylelikle resmen başlamış oldu.

Mazbatasını teslim aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, "Mazbatamızı aldık, ikinci döneme resmen başladık. Çayırova halkımızın desteği ve güveniyle bu kutsal görevi bir kez daha bizlere nasip eden rabbime sonsuz hamdolsun. Yeni dönem ilçemize ve halkımıza hayırlı olsun. Mevlam yar ve yardımcımız olsun" dedi. - KOCAELİ