Celal Adan: Terörsüz Türkiye, Ülkemize Parmak Sallayan Emperyalist Güçlerin Alayına Rest Çekmektir

16.08.2025 16:50
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) tarafından gerçekleştirilen 'Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları'nda konuşan TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan "Liderimizin öncülüğünde girişilen bu girişim uluslararası politikanın kanlı satranç tahtasında herkesi...

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) tarafından gerçekleştirilen 'Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları'nda konuşan TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan "Liderimizin öncülüğünde girişilen bu girişim uluslararası politikanın kanlı satranç tahtasında herkesi şok eden nihai hamledir. Terörsüz Türkiye, ülkemize parmak sallayan emperyal güçlerin alayına rest çekmektir. Bu hamle ile liderimiz sadece hudutlarımızı zorlayan tehlikeleri bertaraf etmeyi değil, aynı zamanda Türkiye'yi bu kaostan yeniçağın süper gücü olarak çıkarmayı hedeflemektedir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında 81 ilde 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' gerçekleştirmeye başlandı. 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' teması ile düzenlenen buluşmaların İstanbul'daki toplantısına MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Gazi ve Şehitler Derneği Başkanı ve 150'ye yakın sivil toplum kuruluşu da katıldı. Toplantıda konuşan TBMM Başkan vekili Celal Adan "Bu süreç güçlü devlet, mutlu millet hedefine hizmet etmektedir. Türk milliyetçiliğinin ilke ve hedefleri uyumlu bir stratejinin ürünüdür. Aynı zamanda Türk ve Türkiye yüzyılı sürecine dair en önemli çıkıştır" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE HAMLESİNİ ANLAMAK İÇİN TÜRKİYE'NİN ÇEVRESİNDE OLANLARI İDRAK ETMEK GEREKİR'

Celal Adan, "Öncelikle Terörsüz Türkiye hamlesini idrak etmek için Türkiye'nin etrafında yaşananları fark etmek mecburiyetindeyiz. Türkiye bugün bu coğrafyanın merkezinde barış ve insanlık adına direnen son güvenli kaledir. Ancak orta doğudaki ateş çemberi her geçen gün daha ciddi bir hale bürünmüştür. Sınır ötesindeki bekaret savaşları, değişen haritalar kanlı çatışmalar kapımıza dayanmıştır. Böylesi bir ortamda milli birlik ve iç barış hayati önem taşımaktadır. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi için 'Terörsüz Türkiye' projesi yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Liderimizin öncülüğünde girişilen bu girişim uluslararası politikanın kanlı satranç tahtasında herkesi şok eden nihai hamledir. Terörsüz Türkiye, ülkemize parmak sallayan emperyal güçlerin alayına rest çekmektir. Bu hamle ile liderimiz sadece hudutlarımızı zorlayan tehlikeleri bertaraf etmeyi değil, aynı zamanda Türkiye'yi bu kaostan yeniçağın süper gücü olarak çıkarmayı hedeflemektedir" şeklinde konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN 3 ADIM İZLENMELİ'

Adan, "Terörsüz Türkiye sürecinin en başından beri Liderimiz Devlet Bahçeli üç kilit noktaya vurgu yapmıştır. Bunlardan birincisi silahların bırakılması terör örgütünün feshi, ikincisi bu meselenin Cumhur Başkanı öncülüğünde bütün devlet kurumlarıyla beraber bir devlet politikasına dönüşmesi, üçüncüsü ise terörsüz Türkiye konusunda komisyonlar vasıtasıyla meclisin aktif olması. Terörsüz Türkiye demek huzurlu Türkiye demektir, güçlü Türkiye demektir, terörle mücadelenin nihai adı terörün tamamen ortadan kalkmasıdır, bu sadece silah tutanların değil aynı zamanda silah verenlerin kaybetmesiyle mümkündür" dedi.

Kaynak: DHA

