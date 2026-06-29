Çelik'ten İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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Çelik'ten İsrail'e Sert Tepki

Çelik\'ten İsrail\'e Sert Tepki
29.06.2026 16:58
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AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadı ve uluslararası tepki çağrısı yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

AK Parti'li Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail bölge barışını ve küresel düzeni tehdit etmeye devam ediyor. Bugün İsrail'in saldırganlığı karşısında susanlar yarın İsrail saldırganlığı ile yüzleşmek zorunda kalacaklar. İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır. 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na dönük saldırganlıktır. Uluslararası toplum İsrail'in bu hukuk tanımaz saldırılarına karşı güçlü adımlar atmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Çelik'ten İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

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