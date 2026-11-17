Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 18-19 Kasım tarihlerinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Türk İş Dünyası Buluşması Programı'nda, Türk iş adamlarıyla bir araya gelecek. Ziyaret kapsamında Yılmaz'ın, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Jamshid Kuchkarov ile görüşmesi bekleniyor.

İslam Medeniyeti Merkezi ziyareti, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Shavkatovna Mirziyoyeva ile ortak görüşme yapması da öngörülen Yılmaz'ın, Özbekistan-Türkiye İş Dünyası Yüksek Düzeyli Konsey Toplantısı'na katılması da öngörülüyor.