Çevre Bakanı Murat Kurum Osmaniye Valiliğini Ziyaret Etti

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye Valiliğini ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Osmaniye'ye gelen Bakan Kurum, valilikte Vali Dr. Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Derya Yanık ile Seydi Gülsoy, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, ilçe ve belde belediye başkanları tarafından karşılandı. Osmaniye Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Kurum'a Vali Yılmaz tarafından makamında brifing verildi. Bakan Kurum, brifingin ardından Vali Yılmaz, milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, ilçe ve belde belediye başkanları ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Vali Yılmaz, Bakan Kurum'a ziyaretinden dolayı tüm hemşehrileri adına teşekkür ederek, "Sayın bakanımıza nazik ziyaretleri için şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Bakan Kurum, yarın depremde hasar gören Metin Tamer Sitesi, Sefa Evler Sitesi ve Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki rezerv alanda incelemelerde bulunacak. - OSMANİYE