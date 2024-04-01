Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Hasan Baltacı, resmi olmayan verilere göre seçimi kazandı. Sonuçların duyurulmasının ardından binlerce vatandaş, Kastamonu il merkezindeki Cumhuriyet Meydanında kutlama yaptı.
Kastamonu'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Kastamonu Belediye Başkanlığına aday olan Hasan Baltacı, resmi olmayan verilere göre, seçimi kazanarak belediye başkanı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 48,33'ünü alarak Kastamonu Belediye Başkanı seçilen Hasan Baltacı'nın zaferi kentte coşkuyla karşılandı. Binlerce vatandaş, Kastamonu il merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nı doldurarak kutlama yaptı.
Alana gelerek seçim otobüsünden vatandaşlara seslenen Baltacı, "Ne dedik, bu şehre adaletle buluşturacağız dedik. İnşallah bunu başaracağız. Bizim Hasan'ı anlatmam lazım. Bizim Hasan ben gibi bir kişi değil. Ben Hasan Baltacı ama 'Bizim Hasan' kocaman bir aile. Bizim Hasan, umut eden mücadele eden kararlılıkla inançla memleketine sahip çıkanlardır. Bizim Hasan bu şehri rantçıların elinden kurtarmak için komşusunun kapısını çalandır. 'Bizim Hasan' isimsiz bir kahramandır, gece gündüz çalışandır. Biz hepimiz 'Bizim Hasan'ız. Herkese teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" dedi.
Öte yandan, Kastamonu'da Cumhuriyet Halk Partisi, 30 yıl aradan sonra Kastamonu Belediye Başkanlığını kazandı. - KASTAMONU
Son Dakika › Politika › CHP Adayı Hasan Baltacı Kastamonu Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika
Resmi olmayan sonuçlara göre, Edirne'nin Belediye Başkanı CHP'li Filiz Gencan Akın oldu. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı oldu.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ayşe Ünlüce, kesin olmayan sonuçlara göre 251 bin 173 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı İdris Nebi Hatipoğlu ise 190 bin 932 oy aldı. Ayşe Ünlüce, Eskişehir doğumlu olup, hukuk eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına hakim olarak başlayan Ünlüce, daha sonra avukatlık yapmış ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulunmuştur. Emekli olan Ünlüce, evli ve iki çocuk annesidir.
AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Altay 552 bin 209 oy alırken, Yeniden Refah adayı Mehmet Köseoğlu 260 bin 484 oy aldı. Altay, daha önce Selçuklu Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş ve uluslararası düzeyde birçok görevde bulunmuştur.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre 4 milyon 112 bin 400 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Murat Kurum ise 3 milyon 234 bin 836 oy aldı. Ekrem İmamoğlu, Trabzon Lisesi ve İstanbul Üniversitesi mezunu olup, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kastamonu Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Hasan Baltacı, kesin olmayan sonuçlara göre 29 bin 552 oy alarak kazandı. AK Parti adayı Tahsin Babaş ise 22 bin 24 oyda kaldı. Baltacı, Sinop'un Boyabat ilçesinde doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra aile şirketinde çalışmış ve CHP Kastamonu İl Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Ayrıca Baltacı, 2018 ve 2023 yıllarında CHP Kastamonu Milletvekili olarak görev yapmıştır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Özcan, 49 bin 571 oy alırken, AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol 27 bin 41 oy aldı. Tanju Özcan, Bolu'da doğmuş olup, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha önce CHP Bolu Merkez İlçe Başkanlığı ve Bolu Milletvekilliği görevlerinde bulunan Özcan, 2019 yerel seçimlerinde Bolu Belediye Başkanı seçilmiştir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Memduh Büyükkılıç 277 bin 148, Yeniden Refah adayı Abdullah Özkırış 140 bin 384 oy aldı. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin Develi ilçesinde doğmuş olup, eğitimini Kayseri'de tamamlamıştır. Siyasete 1993 yılında giren Büyükkılıç, daha önce Melikgazi Belediye Başkanlığı yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ötüken Senger 16 bin 35, DEM Parti adayı Kenan Karahancı 13 bin 453 oy aldı. Senger'in öz geçmişi: Kars'ta doğan Senger, eğitimini tamamladıktan sonra Kafkas Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.
Alanya'da kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP'li Özçelik halka seslendi
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