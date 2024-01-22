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CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Kavaklı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Kavaklı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Kavaklı Mahallesi'nde saha çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, vatandaşların taleplerini dinleyerek hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Kavaklı Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu
22.01.2024 - 13:07,  Güncelleme: 13:13
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, saha çalışmaları kapsamında Kavaklı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı M. Galip Özel, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Seçim çalışmalarına hızlı başlayan ve dur durak bilmeden çalışmalarını sürdüren Başkan Adayı Galip Özel, saha çalışmaları kapsamında Kavaklı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kavaklı Mahalle halkı tarafından samimi ve sıcak bir şekilde karşılandı. Vatandaşın taleplerini ve sorunlarını dinleyen Özel, "Sizlerle birlikte sizlere hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

Kavaklı halkının sıcak ve samimi karşılamasından dolayı teşekkür eden Galip Özel, "Sizlerle beraber 2009 yılından bu yana ilçeme hizmet ediyorum. İl Genel Meclis Üyeliğim döneminde yaptığımız hizmetler hala ortada. 3 dönemdir de Ziraat Odası'nda siz çiftçi ve üreticilerimiz ile beraber güzel işler yaptık. Allah'ın izniyle şimdide Bozdoğan Belediye Başkan adayı olarak karşınızdayım. Sizlerin desteğiyle Allah nasip ederse yine sizlere hizmet etmeye devam edeceğim' diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Kavaklı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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