CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı M. Galip Özel, \'Halk Meclisi\' Kuracak

CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı M. Galip Özel, Bozdoğan'da yaşayan herkesin eşit ve adil hizmet alabilmesi için görev başına geldiğinde 'Halk Meclisi' kuracaklarını söyledi. Seçim programı dahilinde ziyaret ettiği Başalan Mahallesi'nde halkın mevcut belediye başkanından adil hizmet alamadıkları yönündeki şikayet üzerine, "Biz göreve geldiğimizde 'Halk Meclisi' kuracağız. Herkese eşit olacağız. Vatandaş da şikayet, talep ve önerilerini bu mecliste bizzat bize söyleyebilecek" dedi.
Belediye Başkanlığı'nı bir makam mevki değil vatandaşa hizmet için bir araç olarak gördüklerini kaydeden Bozdoğan Belediye Başkan Adayı M. Galip Özel, "Koltuk hırsı için değil, hizmet sevdası için bu yola koyulduk. Bozdoğan ilçe merkezinden en ücra mahalleye kadar tüm mahallerimizde halkımızın daha müreffeh yaşamasına katkı sağlamak için bu yola koyulduk. Şikayetler değerlendirildiğinde Başalan Mahallemiz geride kalan dönemde eşit ve adil hizmet alamamış. Ancak bizim dönemimizde her şey eşit olacak.Başalan mahallemiz ürettiği katma değer ile Bozdoğan'a ekonomik olarak cidddi katkı sağlayan bir mahalllemiz. Ancak ne yazık ki hak ettiği hizmeti alamayan mahallelerden biri. Buradan sizlerin huzurunda söz veriyorum. Başalan Mahallesi'nde 'adamcılık' olmayacak. Herkese eşit hizmet olacak. Halk Meclisini kurarak 2 ayda bir sizlerin karşısına geçeceğiz. Biz borç siyaseti yapmayacağız. Allah nasip ederse Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile birlikte uyum içinde 1 Nisandan itibaren sıkıntılarınız geride kalacak" dedi. - AYDIN
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