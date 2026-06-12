CHP'de İki Vekilin Unvanı Kaldırıldı - Son Dakika
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CHP'de İki Vekilin Unvanı Kaldırıldı

12.06.2026 10:56
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Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın 'grup başkanvekili' unvanları TBMM'den silindi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın "grup başkanvekili" ünvanları TBMM'nin internet sitesinden kaldırıldı.

CHP'den tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen ve partideki tüm görevlerinden uzaklaştırıldıkları duyurulan 9 milletvekiline ilişkin işlemler kapsamında TBMM'de de süreç işletildi.

CHP Genel Merkezinin karara ilişkin yazısının TBMM Başkanlığına ulaşmasının ardından, TBMM'nin internet sitesinden de Başarır ve Günaydın'ın "grup başkanvekili" ünvanları silindi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de İki Vekilin Unvanı Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Dilber Ciftci Dilber Ciftci:
    valla bizim yerde bi vekil unvanı çıkarsa o kişi ne kadar utanır ya şehirde adı damga vurur çocuklarına kadar gider böyle şeyler 0 0 Yanıtla
  • Müslim Can Müslim Can:
    adalet mi bu. böyle mi olur. eğer hata yaptıysa niye kesin çıkarma cezası değil de tedbirli olarak sevk ediliyo. ya tamamıyla ya hiç olmaz mı 0 0 Yanıtla
  • Sami Yesil Sami Yesil:
    ya ne yapacak sıradan insan böyle şeyler olunca hani bir vekil unvanı alınıyo da ne değişiyo ki aslında herkes yine aynı işini yapıyo bunlar çok yorucu ya 0 0 Yanıtla
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