CHP'den Aile Hekimliği Yönetmeliğine Tepki - Son Dakika
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Politika

CHP'den Aile Hekimliği Yönetmeliğine Tepki

CHP\'den Aile Hekimliği Yönetmeliğine Tepki

Zeliha Aksaz Şahbaz, aile hekimleri yönetmeliğinin geri çekilmesini ve sağlık sisteminin iyileştirilmesini istedi.

05.11.2024 13:17
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Nitelikli sağlık hizmeti verilebilmesi için hastaya yeterli süre ve olanak verilmeli, koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği bir sağlık sisteminde aile hekimi başına düşen nüfus 2 bin ile sınırlandırılmalıdır." dedi.

Şahbaz, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği"nin, aile hekimleri için bir "eziyet yönetmeliği" olduğunu savundu.

Çıkarılan yeni yönetmelikle, aile hekimlerinin özlük haklarının kısıtlandığını, iş güvencelerinin tamamen ortadan kaldırıldığını iddia eden Şahbaz, bu yönetmeliğin bir hizmet yönetmeliği değil, adeta aile hekimlerinin aldığı ücreti "biçmek" için oluşturulmuş bir maddeler bütünü olduğunu ileri sürdü.

Yönetmeliğin derhal geri çekilmesi ve aile hekimlerinin taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini dile getiren Şahbaz, şunları kaydetti:

"Kamusal bir hizmet olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği Aile Sağlığı Merkezleri kamu tarafından inşa edilmeli, fiziki ve tıbbi donanımı kamu tarafından gerçekleştirilmelidir. Birinci basamak sağlık merkezinde çalışan hekim, ebe, hemşire, sağlık teknisyeni ve grup elemanı olarak adlandırılan sağlık emekçileri, kadrolu ve iş güvenceli olarak çalışmalıdır. Son dönemde aile hekimlerimizin sıklıkla dile getirdikleri aşı tedariki çözülmeli, çocukluk ve yetişkin dönemi aşıları risk grupları için yeterli miktarda tedarik edilerek koruyucu sağlık hizmetleri desteklenmelidir. Nitelikli sağlık hizmeti verilebilmesi için hastaya yeterli süre ve olanak verilmeli, koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği bir sağlık sisteminde aile hekimi başına düşen nüfus 2 bin ile sınırlandırılmalıdır."

Kaynak: AA

Zeliha Aksaz Şahbaz, Basın Toplantısı, Politika, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Aile Hekimliği Yönetmeliğine Tepki - Son Dakika

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