CHP\'den Hasbi Dede Açıklaması

16.02.2026 17:19
CHP, cinsel tacizle tutuklanan Görele Belediye Başkanı hakkında disiplin sürecini başlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında, "O belediye başkanının disipline sevki konusunda bir irade oluştu. Disiplin kurulu bundan sonraki kararı verecektir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde yapılan toplantı devam ederken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, açıklama yaptı. Emre, 23 yıllık AK Parti iktidarında vatandaşın ekmeğinden, etinden kısıldığını belirterek, "Millet açlığa mahkum edilmiş durumda. Bu millet kendisine hayatının en sert kışını, en sert ayazını geçirten bu iktidarı muhakkak sandıkta cezalandıracaktır. Bu, karanlık geçicidir. Sabah kalıcıdır. Cumhuriyeti Halk Partisi olarak biz buradayız. ve Türkiye'yi hak ettiği aydınlığa kavuşturacağız, taşıyacağız" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR CHP İÇİN HASSAS KONULARDIR'

Ardından soruları yanıtlayan Emre, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında MYK'da bir karar çıkıp çıkmadığının sorulması üzerine, "O haber basına yansıyınca Genel Başkanımız hemen bir talimat verdi; ilgili belediye başkanının durumunun hızlıca gözden geçirilip disipline sevki konusunda. Disipline sevk konusundaki irade daha evvelinde oluşmuştu. Bizim parti tüzüğümüz gereği bunun MYK'da görüşülmesi lazım. Bugün de Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı yaptık. O belediye başkanının disipline sevki konusunda bir irade oluştu. Disiplin kurulu bundan sonraki kararı verecektir. Biz hep diyoruz; Cumhuriyet Halk Partisi olarak en hassas olduğumuz konulardır; çocukların durumu, kız çocuklarının durumu, ülkedeki kadınların sürekli saldırıya uğraması. Dolayısıyla bizim bunu böyle hani başka siyasi anlayışta olanlar gibi öyle 'Bir kereden bir şey olmaz' gibi yaklaşmamıza imkan yoktur. Hemen gereğini yaptık" dedi.

'1,5 MİLYON ZEYTİN AĞACININ AKIBETİ SORULMALI'

Emre, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in ilçede ağaç katliamı yaptığına yönelik çıkan iddialar sonrası istifa etmesiyle ilgili de,"Orada bizim tespitimize göre ilçe başkanının istifası alındı. Çünkü çok hassas olduğumuz bir konu. 3 tane zeytin ağacının kesilmesi, 27 tanesinin budanması gibi bir durum söz konusu ve ilgili alanın zeytinlik sahasından çıkmasına sebep verecek bir sonuçtan bahsedildi. Bunun üzerinde tabii biz hemen inceleme başlatınca istifası alındı. Burada tabii biz çok hassasız. Yalnız tabii bizim bu hassasiyeti gösterdiğimiz yerde şu sorunun da Sayın Erdoğan'a ve iktidara sorulması lazım. Bakın Muğla'nın yüzde 60'ından fazlası maden sahası olarak açıldı. ve bizim kanunlarımızda acele kamulaştırma kararı verme yetkisi, Cumhurbaşkanı'na verilmiştir. Bu daha önce de vardır. Buradaki amaç nedir dediğimizde, kanunun yapım gerekçesine baktığımızda; savaş gibi afet gibi çok acil durumlarda istisnai durumlarda bu hakkın tanınmasıdır. Geçtiğimiz günlerde Muğla ve Akbelen çevresi için Sayın Erdoğan tarafından verilen acele kamulaştırma kararıyla ve maden sahası olarak yine bildiğimiz şirketlerden birine tahsis amaçlı yaklaşık 1,5 milyon zeytin ağacının kesilmesi söz konusu. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 ağaç, toplamda 30 ağacın zarar gördüğü 27'sinin budandığı bir süreçte vermiş olduğu karara bakın. Bununla ilgili bize sorular gelebiliyor. Biz de cevap verebiliyoruz. Ama hal böyleyken, 3 ağacın ne olduğuna yönelik merak duyan medyamız da Cumhurbaşkanına da 1,5 milyon zeytin ağacının akıbetini sormalı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

