CHP'den Kadın Güçlenmesi Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Kadın Güçlenmesi Vurgusu

CHP\'den Kadın Güçlenmesi Vurgusu
06.03.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeynel Emre, kadınların güçlenmesi için engellerin kaldırılacağını ve yaptırımların artırılacağını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Kadının siyasal sosyal ve ekonomik alanda güçlenmesi için bütün engelleri kaldıracağız." dedi.

Emre, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, milletin oylarıyla seçilen belediye başkanlarının sırf CHP'li ve halkın menfaatini düşündüğü için hapse atıldığını, bunun son örneğinin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olduğunu savundu.

"İBB dosyası" olarak bilinen ve 400'den fazla sanığın yargılanacağı davanın pazartesi günü başlayacağını belirten Emre, "Bu kadar sanık, 100'ü tutuklu. Her birinin 3 avukatı gelecek, basın gelecek, aileler gelecek. Türkiye'de böyle bir salonu yok." diye konuştu."

Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in İstanbul'da görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini anımsatan Emre, CHP iktidarında şiddete ilişkin cezaların muhakkak arttırılacağını vurguladı.

Emre, "Kadının siyasal sosyal ve ekonomik alanda güçlenmesi için bütün engelleri kaldıracağız. Koruma kararı ilan edilenlere ağır yaptırımlar uygulanacak. Kadın sığınma evleri ve psikososyal destek politikaları oluşturulacak. Caydırıcı cezai yaptırımlar olacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Zeynel Emre, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Kadın Güçlenmesi Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÇBK Mersin’in yıldızı Burke, Türk vatandaşı oldu: Yeni ismi artık ’’Beren’’ ÇBK Mersin'in yıldızı Burke, Türk vatandaşı oldu: Yeni ismi artık ''Beren''
Suriye’nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi Suriye'nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi
Trump, şimdi de Putin’le karşı karşıya Anında 10’dan fazla uçak kaldırdılar Trump, şimdi de Putin'le karşı karşıya! Anında 10'dan fazla uçak kaldırdılar
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

16:27
İsrail: İran rejiminin yeraltı komuta merkezini vurduk
İsrail: İran rejiminin yeraltı komuta merkezini vurduk
15:40
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın’a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Korkulan oluyor: Aliyev’den orduya “Hazır olun“ talimatı geldi
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı geldi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 16:42:17. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'den Kadın Güçlenmesi Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.