CHP\'den Kadın Güçlenmesi Vurgusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Kadının siyasal sosyal ve ekonomik alanda güçlenmesi için bütün engelleri kaldıracağız." dedi.

Emre, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, milletin oylarıyla seçilen belediye başkanlarının sırf CHP'li ve halkın menfaatini düşündüğü için hapse atıldığını, bunun son örneğinin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olduğunu savundu.

"İBB dosyası" olarak bilinen ve 400'den fazla sanığın yargılanacağı davanın pazartesi günü başlayacağını belirten Emre, "Bu kadar sanık, 100'ü tutuklu. Her birinin 3 avukatı gelecek, basın gelecek, aileler gelecek. Türkiye'de böyle bir salonu yok." diye konuştu."

Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in İstanbul'da görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini anımsatan Emre, CHP iktidarında şiddete ilişkin cezaların muhakkak arttırılacağını vurguladı.

Emre, "Kadının siyasal sosyal ve ekonomik alanda güçlenmesi için bütün engelleri kaldıracağız. Koruma kararı ilan edilenlere ağır yaptırımlar uygulanacak. Kadın sığınma evleri ve psikososyal destek politikaları oluşturulacak. Caydırıcı cezai yaptırımlar olacak." şeklinde konuştu.