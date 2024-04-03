CHP'den Karşıyaka Belediye Başkanı Seçilen Yıldız Ünsal Görevi Devraldı - Son Dakika
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Politika

CHP'den Karşıyaka Belediye Başkanı Seçilen Yıldız Ünsal Görevi Devraldı

CHP\'den Karşıyaka Belediye Başkanı Seçilen Yıldız Ünsal Görevi Devraldı

CHP'den Karşıyaka Belediye Başkanı seçilen Yıldız Ünsal, görevini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay'dan devraldı. Törende konuşan Tugay, Karşıyaka'ya yapacağı hizmetleri anlattı ve Ünsal'a başarılar diledi. Ünsal ise görevi devraldığı için mutlu olduğunu belirtti ve Cemil Tugay ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

03.04.2024 23:12
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CHP'den Karşıyaka Belediye Başkanı seçilen Yıldız Ünsal, görevini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay'dan devraldı.

Karşıyaka Belediyesi önünde gerçekleşen törende konuşan Tugay, Karşıyaka'ya duyduğu minneti, sevgiyi tarif etmeye kelimelerin yetmeyeceğini belirterek, "Bu sevgiyi ve minneti önümüzdeki 5 yıl Karşıyaka'ya yapacağım hizmetlerle göreceksiniz." dedi.

Ünsal'a başarılar dileyen Tugay, "Başarılı olacağına dair hiçbir şüphem yok. Ben de büyükşehir belediyesi üzerinden Karşıyaka'ya yapacağım hizmetlerle onunla bu sorumluluğu paylaşacağım için çok özel bir kıvanç duyuyorum." diye konuştu.

Yıldız Ünsal da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan görevi devraldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yoğun bir seçim dönemiydi, çok emek verdik, benimle birlikte olan tüm arkadaşlarıma, yalnız bırakmayan tüm dostlarıma, sandıklarda bize oy veren herkese, kıymetli ilçe başkanımın önderliğinde tüm ilçe örgütümüze minnettarım. Cemil Başkanımız ile birlikte işimiz uzun. Bizden desteğini çekmeyecek, söz verdi."

Kaynak: AA

Cemil Tugay, Karşıyaka, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Karşıyaka Belediye Başkanı Seçilen Yıldız Ünsal Görevi Devraldı - Son Dakika

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