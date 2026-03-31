CHP, Malatya'da 2 belediye meclis üyesini ihraç etti - Son Dakika
CHP, Malatya'da 2 belediye meclis üyesini ihraç etti

CHP, Malatya\'da 2 belediye meclis üyesini ihraç etti
31.03.2026 13:50  Güncelleme: 13:51
Cumhuriyet Halk Partisi, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde ihraç edilen Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'e destek veren 6 belediye meclis üyesi hakkında disiplin sürecini tamamladı. İki üye kesin ihraç edilirken, diğerlerine farklı disiplin cezaları verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Malatya'nın Yazıhan ilçesinde ihraç edilen Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'e destek veren 6 belediye meclis üyesi hakkında disiplin süreci tamamlandı. CHP İl Disiplin Kurulu, 2 meclis üyesinin kesin ihracına karar verirken 4 üyeye farklı disiplin cezaları uyguladı.

CHP Malatya İl Disiplin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Yazıhan Belediye Meclis Üyeleri Abdullah Günhan ve Erdal Delikaya hakkında oy birliği ile kesin ihraç kararı verildi. Kurul ayrıca, partiden ayrılmak istemediklerini belirten meclis üyeleri Mehmet Gürbüz ve Mehmet Ağoğlan hakkında 1 yıl süreyle partiden geçici çıkarma cezası uygulanmasına hükmetti.

Öte yandan, parti ile bağlarını sürdürmek istediklerini ifade eden Hüseyin Demirel ve Mehmet Ali Barut hakkında ise uyarı cezası verildi. Söz konusu 6 belediye meclis üyesinin, daha önce partiden ihraç edilen Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'e destek açıklaması yapmıştı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP, Malatya'da 2 belediye meclis üyesini ihraç etti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 14:26:00.
SON DAKİKA: CHP, Malatya'da 2 belediye meclis üyesini ihraç etti - Son Dakika
Advertisement
