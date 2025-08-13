CHP\'den Zam Teklifine Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyetinin zam teklifinin "ülke gerçekliğiyle hiçbir ilgisi olmadığını" ifade ederek, "Yapmanız gereken şey çalışanlarımızın, kamu personelinin insanca yaşayabileceği ücretleri ödemektir." dedi.

Karatepe, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin çok önemli ekonomik sorunlarının olduğunu ve vatandaşın çözüm beklediğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO güvencesi ve gayrimenkul sertifikası yöntemiyle halka arzı tamamlanan Damla Kent Projesi'ni eleştiren Karatepe, bu projenin" konut edindirmekten ziyade inşaat firmalarına kolay yoldan finansman sağlayacak bir projeye" dönüştüğünü iddia etti.

Karatepe, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyetinin zam teklifine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6'lık bir artış teklif edilmiş. Bu teklif, samimiyetsiz bir tekliftir. Bu teklifin ülke gerçekliğiyle hiçbir ilgisi yoktur. Yapmanız gereken şey çalışanlarımızın, kamu personelinin insanca yaşayabileceği ücretleri ödemektir. Biz vatandaşı, üzerinde tasarruf yapılabilecek, onların emeklerinin karşılığı verilmeyecek bir kesim olarak görmüyoruz. Çalışanların insanca yaşayabilecekleri bir ücret seviyesine erişmesinin bir zorunluluk olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim."