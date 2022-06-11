CHP Dış Politika Danışma Kurulu'nda, NATO Zirvesi ve Türkiye-Yunanistan İlişkileri Ele Alındı

CHP Dış Politika Danışma Kurulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Kurulda; Madrid'de yapılacak NATO zirvesi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.

CHP Dış Politika Danışma Kurulu, dün; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk, eski CHP Ankara Milletvekili Hüseyin Pazarcı katıldı.

Toplantı gündemine ilişkin,"Görüşmelerde, Haziran ayı sonunda Madrid'de yapılacak olan NATO zirvesi ve gündemi, Türkiye ile Yunanistan arasında son zamanlarda yaşanan gerginlikler ve Suriye'deki durum ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur" açıklaması yapıldı.