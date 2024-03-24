Politika

Yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam eden CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, Musluca, Çayyüzü ve Terziler Mahallelerini ziyaret etti. Yoğun ilgi gören ve adeta zamanla yarışan yetişkin gecenin ilerleyen saatlerine rağmen devam ettiği çalışmalarda kendisini bekleyen köylülerden destek sözü aldı.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarında vites yükselten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Ramazan ayı olması nedeniyle programına sahur vaktine kadar sürdüren Anıl Yetişkin, gündüz ilçe merkezinde geceleri ise kırsal mahallelerde halkla buluşmaya devam ediyor.

Aday adaylığı ilan edildiği günden bugüne sahadan ayrılmayan CHP'li Anıl Yetişkin, Musluca, Çayyüzü ve Terziler Mahallelerine çıkarma yaptı. İlçede adım adım atılmadık yer, çalmadık kapı, sıkılmadık el, dinlenmedik dert bırakmamaya kararlı olduklarını kaydeden Yetişkin, adeta zamanla yarışarak sürdürdüğü programlarında halktan aldığı destekle enerji topladığını söyledi.

Vatandaşlarla tek tek sohbet edip projelerinden söz eden CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, eşit hizmet sözü verip gösterdikleri ilgiden dolayı da vatandaşlara teşekkür etti.

Anıl Yetişkin'in programına CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Belediye Meclis Üyesi adayları eşlik etti. - AYDIN