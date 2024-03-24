Yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam eden CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, Musluca, Çayyüzü ve Terziler Mahallelerini ziyaret etti. Yoğun ilgi gören ve adeta zamanla yarışan yetişkin gecenin ilerleyen saatlerine rağmen devam ettiği çalışmalarda kendisini bekleyen köylülerden destek sözü aldı.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarında vites yükselten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Ramazan ayı olması nedeniyle programına sahur vaktine kadar sürdüren Anıl Yetişkin, gündüz ilçe merkezinde geceleri ise kırsal mahallelerde halkla buluşmaya devam ediyor.
Aday adaylığı ilan edildiği günden bugüne sahadan ayrılmayan CHP'li Anıl Yetişkin, Musluca, Çayyüzü ve Terziler Mahallelerine çıkarma yaptı. İlçede adım adım atılmadık yer, çalmadık kapı, sıkılmadık el, dinlenmedik dert bırakmamaya kararlı olduklarını kaydeden Yetişkin, adeta zamanla yarışarak sürdürdüğü programlarında halktan aldığı destekle enerji topladığını söyledi.
Vatandaşlarla tek tek sohbet edip projelerinden söz eden CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, eşit hizmet sözü verip gösterdikleri ilgiden dolayı da vatandaşlara teşekkür etti.
Anıl Yetişkin'in programına CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Belediye Meclis Üyesi adayları eşlik etti. - AYDIN
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Zeytinburnu mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul'da yapılanların ortada olduğunu ve CHP zihniyetinin bu ülkeye hayır getirmeyeceğini söyledi. Erbakan, ahlaklı belediyeciliğin önemine vurgu yaparak, 31 Mart'ta sandıkları patlatacaklarını ve Milli Görüş'ün şahlanış dönemini başlatacaklarını belirtti. Ayrıca, Yeniden Refah Partisi'nin hızla büyüdüğünü ve seçim öncesi hedefledikleri üye sayısını aştıklarını ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Erbakan, belediyenin borç batağında olduğunu ve projelerin yarım kaldığını dile getirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Amasra ilçesinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla selamlaştı. İlçe merkezindeki iş yerlerine giren Tunç, esnafla sohbet etti ve işlerinde kolaylık diledi. Ayrıca, CHP Seçim İrtibat Bürosu'ndaki vatandaşlarla da sohbet eden Tunç, tatilcilerle de Küçük Liman ve Büyük Liman'da bir araya geldi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Kafkas Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret ederek seçim vaatlerini açıkladı. Altınok, seçilmesi halinde Ankara'da 5 müze yapacağını ve bunlardan birinin 'Balkanlar, Kırım ve Çerkezlerin Gözyaşı Müzesi' olacağını belirtti. Ayrıca, trafik sorununu çözmek için metro ağlarının genişletileceğini ve alt geçit, üst geçit, köprü ve köprülü kavşaklar inşa edileceğini söyledi. Altınok, rakibi Mansur Yavaş'ın iddialarını da eleştirerek, belediyenin borcunun arttığını ve hizmetlerin yapılmadığını savundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Bayat'a giden Ovacık grup yolunun Karayolları sorumluluğuna bu sene alınacağını belirtti. Uraloğlu, ayrıca Çankırı'nın diğer yolları ve tren seferleri hakkında da bilgi verdi.
Çorum'un Alaca ilçesinde belediye, TOKİ konutları bölgesinde cami yapım çalışmalarına başladı. Eski belediye araç parkı ile beraber yıkılan Sanayi Camii'nin yerine yeni cami yapımı için çalışmalara başlandı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Samsun'da seçim çalışmalarına devam etti. Babacan, partililer tarafından karşılandıktan sonra kentte seçim otobüsüyle tur atarak vatandaşları selamladı. İstiklal Caddesi'nde otobüsten inerek vatandaşlarla bir araya gelen Babacan, sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Babacan, programına devam etmek üzere Samsun'dan ayrıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisini eleştirerek istifa eden ve AK Parti saflarına katılan milletvekili Suat Pamukçu hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pamukçu'ya rozet takmasına ilişkin Erbakan, ''Birileri mal bulmuş Mağribi gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar. Siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız biz 6 ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık'' dedi.
Van'ın Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Ahi, düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi. Ahi, 81 projesini açıklayarak destek istedi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, atıkların çöp değil milli servet olduğunu vurgulayarak, atık yönetimi konusunda önemli adımlar atacaklarını belirtti. Plastik, cam, kağıt, metal ve evsel atıkların ayrı ayrı toplanacağını ve geri dönüşümün sağlanacağını ifade eden Tugay, evsel atıkların organik kompost gübreye dönüştürülerek tarımsal üretim yapanlara ücretsiz dağıtılacağını söyledi. Ayrıca, plastik atıklardan kent mobilyaları üretileceğini de açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Aliağa'da; “Gelmişler, İzmir’de yetki istiyorlar. Bak bak ver bunlara yetkiyi, Karşıyaka İskelesi TÜGVA’ya, Alsancak İskelesi TÜRGEV’e, Asansör Allah muhafaza Ensar Vakfı’na, Paraşüt Kulesi de Okçuluk Vakfı’na verilecek. İzmir’in adayı bu vakıfların her birinin yönetimlerinde ya kendisi var ya en yakın arkadaşları var. İzmir’i size yedirtmeyiz, İzmir İzmirlilerindir. İzmir’in varlıkları İzmir’indir, İzmir’in simgeleri İzmir’indir. Gelip de vakıflara, cemaatlere, tarikatlara İzmir’i peşkeş çektirtmeyiz, nokta” dedi.
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