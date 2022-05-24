CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, partililerle buluştu - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, partililerle buluştu

24.05.2022 13:03

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yakın süreçte olası bir seçim sürecinde ne kadar hazır olduklarını görmek için ziyaretler yaptıklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yakın süreçte olası bir seçim sürecinde ne kadar hazır olduklarını görmek için ziyaretler yaptıklarını belirtti.

İlgezdi, CHP Erzincan İl Başkanlığında partililerle bir araya geldiği toplantıda, parti içi çalışma ve yöre halkı ile iletişim sağlamak için toplantı düzenlediklerini söyledi.

Kentin sorunlarını da görüştüklerini ifade eden İlgezdi, şöyle konuştu:

"Yakın süreçte olası bir seçim sürecinde ne kadar hazır olduğumuzu görmek ve eksiklerimizi tamamlamak istedik. Dolayısıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İlçe başkanlarımızla da birebir bölgelerine ait görüşmeler yaptık. Biz bu çalışmada hem sandık güvenliği açısından hem Erzincan'ın nabzı açısından bilgi alışverişinde bulunduk. Ayrıca iletişimde girmediğin ev, çalmadığın kapı senin değildir. Eminim ki Erzincan'da bir başarıya hem başkanımla hem örgütümüzle imza atacağız. Buna yürekten inanıyorum."

CHP'li İlgezdi, iktidara geleceklerini ve güzel günlerin ilk müjdesini vereceklerini aktardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, partililerle buluştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, partililerle buluştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, partililerle buluştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, partililerle buluştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, partililerle buluştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, partililerle buluştu

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Kaynak: AA

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