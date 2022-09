CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Adalet İstatistikleri 2021" raporunu değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Önümüzdeki ilk seçimde Millet İttifakı'nın adayı, Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak. Yeni bir yönetim anlayışı ve yeni bir sistemle, güçlendirilmiş parlamenter sistemiyle tüm sorunları hep birlikte çözeceğiz." dedi.

Erkek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistikler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan, "Adalet İstatistikleri 2021" raporunu değerlendirdi.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında yaratılan ve dayatılan keyfilik ve hukuksuzluk her geçen gün, her geçen yıl toplumun her kesiminde adaletsizlikleri büyütüyor" diyen Erkek, rapordaki istatistikleri "vahim" olarak değerlendirdi.

Rapora ilişkin bazı verileri paylaşacağını belirten Muharrem Erkek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanına hakaret davaları ve soruşturmaları... Aslında bu ucube sistemde böyle bir suç olmamalı. Çünkü kendisi de parti genel başkanlığı yoluyla, devlet ve hükümet yönetiyor. Maddi temelini tamamen kaybetmiş bir maddeden, suçtan insanlar yargılanıyorlar. 2014 yılında cumhurbaşkanına hakaret suçundan 110 dava açılmış. 2021'de ise 9 bin 168 dava açılmış. Artış oranı yüzde 8 bin 234. Çocukları bile yargılıyorlar, böyle bir sistem. 22 çocuk mahkumiyet kararı ile karşı karşıya bırakılmış. Bugün itibarıyla cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma geçirenlerin sayısı 200 bine yaklaştı, bu ancak otoriter sistemlerde olur. Bu ancak ve ancak hukuk devletinin tamamen bittiği sistemlerde gerçekleşir. Bu rapor adaletsizlik istatistiklerini veren bir rapor. Anayasa Mahkemesi 2021'de 11 bin 830 hak ihlali kararı vermiş. 85 milyonun temel hak ve özgürlükleri ciddi tehdit altında. Kimsenin hukuk güvenliği yok. Anayasa Mahkemesi '11 bin 830 dosyada hak ihlali var' demiş ve bunların 11 bin 45'i adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini söylüyor. Yani, yüzde 93 oranında adil yargılama hakkının ihlal edildiğini görüyoruz."

Yargının kurucu unsuru olan avukatların da çok ciddi sorunları bulunduğunu aktaran Erkek, avukatların adil yargılama hakkını sağlayacak CMK ücretlerinin artırılması ve KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi gerektiğini söyledi. Erkek, "Biz herkese adil bir adli yıl olmasını istiyoruz, herkes için adalet istiyoruz ve adalet için de avukat, savunma olmazsa olmazdır." dedi.

Bağımsız ve tarafsız yargı tesis edilemezse 85 milyonun can ve mal güvenliğinin yok edileceğini vurgulayan Erkek, güçlendirilmiş parlamenter sistemin mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

"Bir ülkede halk artık adalete inanmıyorsa o sistem, o yönetim mahkum olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de mahkum oldu." diyen Erkek, şunları kaydetti:

"Temel mesele sistem. Her şey sistemle doğrudan bağlantılı. Siz böyle bir sistemde hukuk devletini ve adaleti tesis edebilir misiniz? 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mi, parlamenter sistemi mi?' Son yapılan ciddi bir araştırmada Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yüzde 29,1. Çünkü bu sistemin yanlışlığını, bu sistemi yaşayanlar da gördü. Parlamenter sistem diyenler yüzde 65. Önümüzdeki ilk seçimde Millet İttifakı'nın adayı, Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak. Yeni bir yönetim anlayışı ve yeni bir sistemle, güçlendirilmiş parlamenter sistemiyle tüm sorunları hep birlikte çözeceğiz. Bu demokrasi mücadelesinde, bu adalet mücadelesinde bize katılın. Bu düzeni birlikte değiştireceğiz, ilk seçimde demokrasiden yana olanlar kazanacak. Bu keyfi otoriter sistemden yana olanlar kaybedecek."