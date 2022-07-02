CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, üye katılım töreninde konuştu - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, üye katılım töreninde konuştu

02.07.2022 12:15

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin inanç özgürlüğünü sonuna kadar uygulayan laiklik anlayışıyla ülkeyi yönetmeye aday olduğunu belirterek, "Kimsenin kimseye kem gözle bakmadığı bir Türkiye yaratacağız." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin inanç özgürlüğünü sonuna kadar uygulayan laiklik anlayışıyla ülkeyi yönetmeye aday olduğunu belirterek, "Kimsenin kimseye kem gözle bakmadığı bir Türkiye yaratacağız." dedi.

Salıcı, partisinin Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlediği üye katılım töreninde yaptığı konuşmada, 29 yıl önce Sivas'ta yaşanan olayların Cumhuriyet'in temel değerlerine yapılan bir saldırı olduğunu ifade ederek, olayda hayatını kaybedenleri andı.

Mardin ve Viranşehir'de üye katılım törenlerinin ardından bu hafta da İzmir'e geldiğini aktaran Salıcı, "Geniş halk kitleleri seçim yaklaştıkça daha büyük bir istekle Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyorlar." diye konuştu.

Salıcı, yerel seçimlerden önce CHP'li belediyelerin sosyal yardımları keseceğine dair haberlerin çıktığını ancak seçimden sonra bunun doğru olmadığının kanıtlandığını dile getirerek, "Biz, sosyal yardımların çok üst seviyede olduğu bir Türkiye istemiyoruz. Biz, yurttaşımızın sosyal yardıma ihtiyaç duymadığı Türkiye yaratmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin ocak ayındaki yüzde 50 zammın ardından dün de yüzde 30 artırıldığını hatırlatan Salıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün itibarıyla Türkiye'de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 6 bin 400 lira. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 6 bin 400 lirayken 5 bin 500 lira asgari ücret vermekten utanmayan, bunu da böbürlenerek anlatan bir iktidar var. Sizin desteğinizle biz bu iktidarı ilk seçimde sandığa gömeceğiz. O seçim, erken mi olur, baskın mı olur, zamanında mı olur bilmem ama ne zaman olacaksa vatandaşımız Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kırmızı kartı gösterecek."

Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, CHP'nin iktidara gelmesi halinde başı açık veya örtülü olanın kendi inancı doğrultusunda yaşayacağını belirterek, "Kimsenin kimseye kem gözle bakmadığı bir Türkiye yaratacağız. Herkes inandığı gibi yaşayacak, inançlara sonuna kadar saygılı, inanç özgürlüğünü sonuna kadar uygulayan laiklik anlayışıyla Türkiye, Cumhuriyet'in temel değerleri ışığında gelecek yüzyıla yürüyecek." diye konuştu.

Törende partiye katılan 1550 kişiyi temsilen bazı partililerin rozetleri takıldı.

Törene, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, bazı milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

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