CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Kayseri'de partisine katılanlara rozet taktı - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Kayseri'de partisine katılanlara rozet taktı

04.06.2022 16:38
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Kayseri'de partisine katılanlara rozet taktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Kayseri'de partisinin üye katılım törenine iştirak etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Kayseri'de partisinin üye katılım törenine iştirak etti.

Salıcı, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen üye katılım töreninde sorunların çok olduğunu ama kadrolarıyla, programlarıyla ve liderleriyle bu sorunları aşacaklarını söyledi.

Sığınmacılar konusuna değinen Salıcı, şöyle konuştu:

"Rahatsızız, misafirlik süresi belli bir süre. Rahatsızız, bir an önce ülkelerine dönmelerini istiyoruz. Rahatsızız, ekmeğimizi aşımızı paylaştık ama artık ülkelerinde iç savaşın bitmesini ve o insanların gitmesi için de gerekli politikaları Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Türkiye'nin uygulamasını ve sığınmacıların da ülkelerine dönmesini istiyoruz."

Soğukkanlılıkla, Türkiye'yi doğru okuyarak, Türkiye siyasetini akılla, istişare ile yöneteceklerini belirten Salıcı, şunları dile getirdi:

"Meclisi harekete geçirerek, güçlü bir Meclis çatısıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin daha güçlü olduğu bir yapıyla, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile Türkiye'yi ayağa kaldırmaya hazırız. 6'lı masada beraberiz. 'Birbirine benzemeyenler bir araya geldiniz, aynı masaya oturuyorsunuz.' deniyor. Zaten Sayın Erdoğan, marifet birbirine benzemeyenleri aynı masada buluşturabilmek. Birbirine benzeyenler, ayna masaya alışkınlar zaten. Önemli olan farklı siyasi geleneklerden gelen, köklü siyasi geleneklerden gelen, geçmişte farklı politikalar izlemiş ama Türkiye'nin dirliği, düzeni için, Türkiye'nin normalleşmesi için bir araya gelme basiretini göstermiş siyasi partilerle, genel başkanlarla bundan sonraki süreci yönetmektir."

Programda CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İl Başkanı Ümit Özer ve partiye katılan bazı üyeler de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Salıcı, Arık ve Özer, partiye katılan üyeler adına 38 temsilciye rozet taktı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye, Kayseri, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Kayseri'de partisine katılanlara rozet taktı - Son Dakika

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