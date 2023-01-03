Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Sinan Ateş tepkisi: En değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi, tek kelime dahi etmiyor

Eski Ülkü Ocakları Sinan Ateş'in Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesi Türkiye'yi deyim yerindeyse ayağa kaldırdı. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu çok sayıda siyasi isim Sinan Ateş'in ölümü sonrası taziye mesajları yayımlarken, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları'nın sessizliği ise dikkat çekti.

BAHÇELİ: SUSKUNLUĞUMUZDAN CESARET ALMAYA KALKIŞMAYIN

Gözlerin çevrildiği bugünkü grup toplantısında da sessizliğini koruyan ve üstü kapalı mesajlarla geçiştiren Devlet Bahçeli "Önümüzü kesmek için pusu kuranlar yine olacaktır, bu beklenmelidir. 2023'ün muazzez hedeflerini lekelemek, yürüyüşümüzü sekteye uğratmak için tetikte bekleyen menfaat çeteleri yine şanslarını deneyeceklerdir. Fakat kimse sabrımızı yanlışa yorumlamasın. Hiç kimse suskunluğumuzdan cesaret almaya kalkışmasın. Kötülüğünü bildiğimiz odakların hesapları ters tepecektir. Birileri istedi diye hak bildiğimiz yoldan dönmeyiz. 53 yıllık mücadelemizden taviz vermeyiz. Üzerimize gelen beladan kaçmayız. Lider ülke Türkiye hedefimizi vicdanımızda taşırız. Ayağımıza basan olursa buna da tahammül etmeyiz" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE TEPKİ: KENDİ EVLADINA DAHİP SAHİP ÇIKAMIYOR

Bahçeli'nin bu çıkışını CHP'nin bugün gerçekleşen grup toplantısında gündeme getiren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise sert ifadeler kullandı. MHP lideri Bahçeli'yi Sinan Ateş cinayeti konusunda tepkisiz kalmakla suçlayan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı; "Sanki en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime dahi etmiyor. Kendi evladına dahi sahip çıkamıyor. Bu cinayeti görmezlikten gelemezler, susarak bu işi geçiştiremezler. Biz buna CHP olarak izin vermeyeceğiz."