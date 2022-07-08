CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'ya geliyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'ya geliyor

08.07.2022 16:10
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'ya geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesinin 100. yılı çerçevesinde Nilüfer Belediyesi ve Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği etkinliğe katılmak üzere 23 Temmuz'da Bursa'ya gelecek.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye- Yunanistan Nüfus Mübadelesinin 100. yılı çerçevesinde Nilüfer Belediyesi ve Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği etkinliğe katılmak üzere 23 Temmuz'da Bursa'ya gelecek.

Nilüfer Belediyesi ve Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "Lozan ve Mübadelenin 99'ncu Yılında Rumeli ve Balkan Buluşması" 23-24 Temmuz tarihlerinde Görükle'de gerçekleştirilecek. Buluşmanın ilk günü olan 23 Temmuz günü 18.00'de Görükle Stadyumu'nda düzenlenen açılış organizasyonuna CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

"Miting değil, STK'larla toplantı"

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa ziyaretiyle ilgili hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Sayın Genel Başkanımızın 23 Temmuz Cumartesi günkü Bursa ziyareti, Lozan mübadil ve Balkan göçmenleri dernekleri temsilcileriyle çok geniş katılımlı bir buluşma niteliği taşıyor. Miting söz konusu değil. Görükle Stadyumu'nda gerçekleşecek geniş katılımlı bu organizasyonunda Genel Başkanımız mübadil ve Balkan göçmeni dernekleri temsilcilerine hitap edecek. Sayın Kılıçdaroğlu bu organizasyonun ardından 24 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek 'Milletin Sesi- Balıkesir' mitingine katılmak üzere kentimizden ayrılacak" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, nilüfer belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'ya geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'ya geliyor - Son Dakika
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