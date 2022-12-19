CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim

19.12.2022 16:40

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası verilen 14 Aralık günü hakkında açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı'nın Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini ifade etti.

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay hapis cezası almasının ardından vatandaşlara Saraçhane'de toplanma çağrısı yapması hakkında konuştu.

"SARAÇHANE ÇAĞRISINI SOSYAL MEDYADA ÖĞRENDİM"

Bu çağrıyı sosyal medyadan öğrendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sayın İmamoğlu bir çağrı yapmıştı. Almanya'da sosyal medyadan öğrendim bu çağrıyı. Bu nedenle Meral Hanım da gidip katıldı, saygı duymak lazım. Tepki göstermesini doğal karşılamak lazım. Zaten daha sonra biz de tepki gösterdik. Bilgim yoktu. Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim. Ama iki kez aradım gelişmeler konusunda bilgi aldım." ifadelerini kullandı.

"AKŞENER VE İMAMOĞLU'NUN FOTOĞRAFINI YADIRGAMADIM"

Kararının açıklanması üzere İYİ Parti lideri Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gitmesi hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Meral Hanım'ın haksızlığa hukuksuzluğa tepki göstermesini doğal karşılamamız lazım" dedi.

Kararın açıklanmasının ardından Akşener ile İmamoğlu'nun sarılmasını değerlendiren CHP lideri, "Gördüm. Olabilir. Özel mekanlar da Meral abla diye hitap ederdi, yadırganacak bir fotoğraf değil" diye konuştu.

"BAŞKANLARIMIZ GÖREVLERİNE DEVAM EDİYORLAR"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarının Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise "Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Saraçhane mitingi sonrası yaptığı "kumpas" çıkışını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Herkes kendi penceresine göre yorumluyor. 16 milyon İstanbullunun iradesine kumpas kuruldu. Asıl kumpas İstanbul'un iradesine" dedi.

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Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim - Son Dakika
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