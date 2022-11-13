CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gençlere uyarı: Türkiye'nin tarihini değiştireceksiniz - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gençlere uyarı: Türkiye'nin tarihini değiştireceksiniz

13.11.2022 12:36

Partisindeki gençlere seslenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sakın ola ki sandığa gitmeyelim demeyeceğiz, dedirtmeyeceğiz. Herkesin kararlılıkla sandığa gitmesini isteyeceğiz. 6,5 milyon genç ilk kez sandığa gidip demokrasiden yana oy kullandığında Türkiye'nin tarihini değiştirecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer Kilyos'taki CHP Parti Okulu 50. Yıl Gençlik Kampı'nda konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü bir parti olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse 100 yıldır ayakta. Dünyanın en eski, en köklü partilerinden birisidir. 100 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi niçin ayakta? Çünkü bu partiyi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bize çağdaş uygarlığı yakalama ve onu aşma görevi verdi. Çağdaş uygarlığı aşmak bilgi veyüksek yetenek inşasıyla olur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çıkardığı özel bir yasayla, üstün yetenekli genç evlatlarımızı o dönem yurt dışına gönderdi. Her alandan insanları gönderdi. Onlar, Türkiye'nin çağdaşlaşmasına, üniversitelerde bilgi birikiminin oluşmasına büyük katkılar verdiler" dedi.

"BİZLER EN ZEKİ ÇOCUKLARIMIZI KAYBEDİYORUZ"

Kılıçdaroğlu, "Bugün Çin ile Amerika arasındaki yarışın, yüksek yetenek inşası yarışı olduğunu sakın unutmayın. Bizler, en zeki çocuklarımızı kaybediyoruz. Onlar geleceklerini demokrasi ve özgürlük olmadığı için yurt dışında arıyorlar. Özgürlüğün ve demokrasinin olmadığı bir yerde ekonomik büyümeyi de, sosyal büyümeyi de, bilimde gelişmeyi de asla sağlayamazsınız. Farklı düşünmek kadar değerli bir şeyin olduğunu asla unutmayın" diye konuştu.

"GELECEĞİ DEMOKRATİK YOLLARLA İNŞA EDECEĞİZ"

CHP'li gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partililerin her birisinin tek tek görevi, sağlıklı ve tutarlı bir geleceği inşa etmektir. Siz geleceği inşa edeceksiniz. Geleceği, demokratik yollarla inşa edeceğiz. Demokrasiden asla ve asla ödün vermeyeceğiz. Baskı kurabilirler, şiddet uygulayabilirler ama unutmayın sabırla, umutla sağlıklı ve tutarlı adımlarla güzel bir geleceği hep beraber inşa edebiliriz" ifadelerini kullandı.

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"DÜNYA SİYASET TARİHİNE BIRAKACAĞINIZ GÜZEL BİR MİRAS VAR"

Kılıçdaroğlu, yaklaşan seçime dikkat çekerek şunlar söyledi; "Önümüzde seçimler olacak. Sakın ola ki sandığa gitmeyelim demeyeceğiz, dedirtmeyeceğiz. Herkesin kararlılıkla sandığa gitmesini isteyeceğiz. 6.5 milyon genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Geçmiş seçimlerde herkes aynı partiye oy verse dahi, 6,5 milyon genç, ilk kez sandığa gidip, demokrasiden yana oy kullandığında Türkiye'nin tarihini değiştirecek. Dünya siyaset tarihine bırakacağınız güzel bir miras var. Otoriter bir yönetimi demokratik yöntemlerle sandığa giderek değiştireceksiniz. Dünya siyaset tarihi Türkiye Cumhuriyeti gençlerinin otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdiklerini görecek. Tarih bunu yazacak. Belki bunun farkında değilsiniz. Kullandığınız oyun altın değerinde olduğunu belki bilmiyorsunuz. Ama sandığa gidip oy kullandığınızda tıkanan bütün demokratik kanalların yeniden açılmasını sağlayan bir güç olarak ortaya çıkacaksınız. Bu sizin için ne kadar değerli bilmiyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği ve bekası için son derece değerli."

"İŞİNİZİN KOLAY OLMADIĞINI BİLİYORUM"

Sözcü'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti; "Seçimler belki üniversitelerin açık olduğu bir dönemde olacak. Dolayısıyla öğrenciler ikametlerinin bulunduğu yerle öğrenim gördükleri kentler arasında fark olabilir. Burada size daha büyük görev düşüyor. O gençlerin sandığa gidip oy kullanmalarını sağlamanın yolunu ve yöntemini bulacaksınız. Gerekirse biz hepimiz, CHP olarak seferber olacağız. Ya kayıtları aldıracağız sandığa götüreceğiz veya göndereceğiz, gidip oy kullanacaklar. Türkiye'nin bugünkü koşullarında işinizin kolay olmadığını biliyorum. Ama önemli olan kolayı başarmak değil, zoru başarmaktır. Zoru başararak tarihe not düşmektir. O zaman bunun bir anlamı oluyor. Cumhuriyet Halk Partili olmak o açıdan sıradan bir olay değildir. Eğer bu kimliği üstlendiyseniz, bu kimliğin gereğini yapacaksınız."

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Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gençlere uyarı: Türkiye'nin tarihini değiştireceksiniz - Son Dakika


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