CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP ile birlikte mücadele çağrısı: Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır - Son Dakika
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP ile birlikte mücadele çağrısı: Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır

20.12.2022 15:13

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmeler yaptı. HDP'nin Kadıköy'deki protestolarına yönelik polis müdahalesi esnasında Eş Genel Başkan Mithat Sancar'ın kendi partisinin binasına girememesine de değinen Kılıçdaroğlu, yaşananlara "6 milyon oy alan bir partinin genel başkanı kendi ilçesine giremiyor" sözleriyle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, HDP ile birlikte mücadele çağrısında da bulundu.

Kadıköy'de toplanan bir grup HDP'li, cezaevindeki PKK'lılar için eylem yapmak istemiş, polis ve şahıslar arasında arbede yaşanmıştı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP milletvekili Garo Paylan'ın binaya alınmamasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi.

"PARTİ GENEL BAŞKANI KENDİ İLÇE BİNASINA GİREMİYOR"

Yaşananları "Demokrasinin olmadığını gösteren temel bir olay" olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, "Bir partinin genel başkanı İstanbul'da Kadıköy'de kendi ilçe binasına giremiyor. Talimat verilmiş. Altı milyon oy alan bir siyasi partinin genel başkanı kendi ilçe binasına giremiyor. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Onlar şeytanlar ve bunu yapıyorlar ve bizler beraber mücadele edeceğiz. Polis arkadaşları asla suçlamıyorum onlara talimat verenler sorumlusu. Talimat verenin kim olduğunu, gücünü saraydan aldığını da çok iyi biliyorum. O nedenle bizler taşkınlığa kapılmadan, sağ duyu ile hareket ederek sandığı bekleyeceğiz. Sandık gelecek, oyumuzu kullanacağız saray ve şürekasını yolcu edeceğiz." dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar, Politika, Güncel, Son Dakika

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