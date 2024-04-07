CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu'nda Türk vatandaşlarının vize sorununu anlattı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki temasları kapsamında, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'nun Başkanı Iratxe Garcia Perez'e, Türk vatandaşlarının vize sorununu anlattığını ifade etti.

Özel, Avrupa Sosyalistler Partisi Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Bükreş'teki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bükreş'te çok sayıda liderle temaslarda bulunduğunu belirten Özel, şunları kaydetti:

"Dün yaptığımız temaslar sırasında çok sayıda liderle olduğu gibi Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'nun Başkanı Iratxe Garcia Perez ile görüşmemizde de vize sorununu konuştuk. Avrupa'ya seyahat edecek vatandaşlarımızın Şengen vizesi için aylarca randevu beklediklerini, öğrencilerimiz, iş insanlarımız ve şoförlerimiz başta birçok vatandaşımızın yaşadığı zulme varan mağduriyeti anlattık. Avrupa'nın bu soruna acil çözüm getirmesi gerektiğini söyledik. Sayın Garcia Perez, bu konuyla derhal ilgileneceğini ve bizi bilgilendireceğini belirtti."