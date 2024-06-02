CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'deki çay mitingine katılmak için Trabzon'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'deki çay mitingine katılmak için Trabzon'a geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Rize'de düzenlenecek olan çay mitingine katılmak için Trabzon'a havayolu ile geldi. Trabzon Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Özel, kendisini bekleyen araca binerek karayolu ile Rize'ye gitti. Ayrıca, Trabzon hafta sonu CHP'nin eski ve mevcut genel başkanlarını ağırladı. Dün CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Trabzon'a gelerek kentte çeşitli etkinliklere katıldı.

02.06.2024 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'deki çay mitingine katılmak için Trabzon'a geldi

Trabzon hafta sonu CHP'nin eski ve mevcut genel başkanlarını ağırladı

TRABZON - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de bugün düzenlenecek olan çay mitingine katılmak için havayolu ile Trabzon'a geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, çay üreticilerinin sorunlarına dikkati çekmek amacıyla bugün Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan Çay Mitingine katılmak için havayolu ile Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Özel, selamlama yaptıktan kendisini bekleyen araca binerek karayolu ile Rize'ye gitti.

Öte yandan, Trabzon hafta sonu CHP'nin eski ve mevcut genel başkanlarını ağırladı. Dün CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cenaze programı nedeniyle Trabzon'a gelmiş, kentte seyir terası ve akvaryumu gezmişti.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Trabzon, Rize, Çay, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'deki çay mitingine katılmak için Trabzon'a geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:13 Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor
21:15 Mide bulandıran iddia Hatay’da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı Mide bulandıran iddia! Hatay'da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı
19:14 3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti İşte çıkan sonuçlar 3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti! İşte çıkan sonuçlar
14:47 Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
22:07 Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu’nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu
21:08 Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda İsrail’i 6-0 yendi Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 yendi
20:48 Şimdiden gönülleri fethetti Koşarak Mourinho’nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti Şimdiden gönülleri fethetti! Koşarak Mourinho'nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti
20:27 Portekiz’de gösteri uçuşunda iki uçak çarpıştı: 1 pilot hayatını kaybetti Portekiz'de gösteri uçuşunda iki uçak çarpıştı: 1 pilot hayatını kaybetti
20:24 Ali Koç’tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz Ali Koç'tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz
20:04 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası
19:38 Maldivler, İsraillilerin ülkeye girişini yasakladı Maldivler, İsraillilerin ülkeye girişini yasakladı
19:36 Kadıköy’de tarihi imza Mourinho, resmen Fenerbahçe’de Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de
18:39 Önce yazdı, sonra sildi Zaha’dan Okan Buruk’u küplere bindirecek paylaşım Önce yazdı, sonra sildi! Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu’yu da savunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor
18:01 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 00:42:42. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'deki çay mitingine katılmak için Trabzon'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement