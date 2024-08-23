CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Bedri Baykam ile bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Bedri Baykam ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Bedri Baykam ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Bedri Baykam'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Baykam, partiye dünya sanat tarihi haritası ve yazılı eserler hediye etti. Özel, Baykam'ın tüzük değişikliği önerilerini de değerlendirdi.

23.08.2024 12:46
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Bedri Baykam ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok değerli sanatçı dostumuz Bedri Baykam'ı baba evinde ağırladık. Kendisi dünya sanat tarihi haritasını ve çok sayıda yazılı eserini partimize hediye etme nezaketini gösterdi. Ayrıca çok etkin bir üyemiz olan kendisinin tüzük değişikliğimize ilişkin önerilerini de aldık." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, ziyaretinden dolayı Baykam'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Bedri Baykam ile bir araya geldi - Son Dakika

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